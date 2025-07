Verónica Mendoza denuncia presunta expulsión arbitraria de activista francés de territorio peruano

La excandidata presidencial Verónica Mendoza denunció, por medio de su cuenta de X, la inadmisión a territorio peruano de un activista francés por suponer una "amenaza a la seguridad nacional".

"Se les "escapan" narcos, mafiosos y corruptos pero expulsan de manera arbitraria a un visitante extranjero por "seguridad nacional". Ser activista o defensor de DDHH no puede ser una causa para negar el ingreso a nuestro país", escribió.

Se trata del ciudadano francés Evans Clément del movimiento La France Insoumise, quien el 28 de julio no pudo ingresar a territorio peruano porque no fue admitido. En la notificación de Migraciones indica que esto se debe por motivos de seguridad nacional, orden interno/orden público.

"En ese sentido, se inadmite al pasajero antes indicado, de conformidad al literal "b. que supongan una situación de peligro o amenaza para la seguridad nacional, el orden público, el orden interno, la protección de los derechos y libertades de otras personas, prevención de infracciones penales o las relaciones internacionales del estado peruano o de otros estados, sobre la base de las obligaciones internacionales suscritas sobre la materia.", y literal "c" del numeral 48.2 dl", se lee en el apartado de observaciones.

Inadmisión de ciudadano francés a territorio peruano. Foto: Evans Clément/X

Evans Clément publicó el oficio de Migraciones en su cuenta de X junto a un breve reclamo por lo sucedido: "Me impidieron entrar a territorio peruano por razones de seguridad nacional. Me detuvieron, me expulsaron del Perú y me devolvieron a Francia sin ninguna razón justificada. Parece que mi activismo rebelde les asusta, pero ¿de qué? ¿Qué tienen que ocultar?".

Movimiento exige respuestas

En tanto el movimiento también denunció lo sucedido en su web oficial. "La France Insoumise condena en los términos más enérgicos la detención y expulsión arbitraria de uno de sus activistas por parte de las autoridades peruanas, ocurrida este lunes 28 de julio en Lima. Este activista, en viaje privado a Perú, también había sido encargado por La France Insoumise de varias reuniones con funcionarios electos, activistas políticos y organizaciones de la izquierda peruana, como parte de las relaciones internacionales de nuestro movimiento. Estos intercambios formaban parte de un esfuerzo legítimo y transparente para promover la solidaridad política entre las fuerzas progresistas", indicaron.

Además, precisaron que "se le notificó ( a Evans) una orden de expulsión inmediata y un documento que lo acusaba, sin pruebas ni fundamento, de ser una "amenaza para la seguridad nacional peruana". Será devuelto a Francia el martes 29 de julio".

Este medio se comunicó con Migraciones para obtener detalles de lo sucedido, sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.