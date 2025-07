El regidor de Renovación Popular en Barranco, Aldair Santa Cruz Padilla, ha sido denunciado por acosar sexualmente a la hija de una vendedora ambulante que resultó gravemente herida al ser golpeada por una rama de palmera dentro del distrito. El hecho, ocurrido el 28 de junio, derivó en una cadena de hechos aún más graves: mientras la madre luchaba por recuperarse, su hija recibió mensajes, llamadas y audios del regidor, quien le ofrecía ayuda a cambio de algo personal.

"La muni va a apoyar a tu mamá… pero yo te quiero apoyar a ti… ¿Qué me ofreces tú a cambio?", se le escucha decir en un audio revelado por la víctima, Andarvika Rodríguez. La joven, estudiante de medicina, asegura que Santa Cruz, lejos de actuar como autoridad, la presionó en medio de una situación crítica. "Me dice que me puede comprar audífonos, me puede dar mil soles… pero yo tengo principios, nunca he tenido esa necesidad", contó.

En tanto, la madre de la joven, Mayra Gutiérrez, no ocultó su rabia. "Ese hombre es un asqueroso, así hay que llamarlo. Un miserable que piensa que puede pisotear a las mujeres por su dignidad". La mujer recuerda cómo fue víctima de un accidente ocasionado por la falta de mantenimiento municipal. "Se me cortaba el aire, en un momento pensé que ya no estaba viviendo…".

Luego del accidente, el regidor no solo acudió a su casa sin previo aviso, sino que, según la víctima, comenzó a escribirle constantemente. Lo que parecía un ofrecimiento institucional se volvió personal e incómodo. "Me dijo que le parecía guapa, interesante… que él sí me podía ayudar, pero quería saber qué obtenía a cambio", denunció Andarvika.

Regidor de Barranco se excusó ante denuncia de acoso sexual

Panorama lo encontró saliendo de un evento municipal. En lugar de reconocer la gravedad del asunto, el regidor optó por negarlo todo. "No es mi voz, sería bueno que lo compruebes”, dijo e insinuó insinuó que había un complot para perjudicarlo. "Unos vecinos me advirtieron que hay gente que quiere manchar mi honor", sostuvo.

Mientras tanto, la regidora barranquina Nicole Muñoz fue la única autoridad municipal que respaldó públicamente a la víctima. "Estoy indignada como mujer y como autoridad. La señorita me ha dicho que incluso está siendo amenazada para que no cuente lo que pasó", aseguró.

Asimismo, la denuncia ya fue presentada ante el Ministerio Público, y la abogada Mary Ayasta señaló que el caso configura "un concurso de delitos que podría superar los 10 años de cárcel".

Para la joven víctima y su familia, la justicia no puede tardar. "Esta persona no debería estar ejerciendo. La alcaldesa ya lo sabe, el gerente también. No me han respondido. Son cómplices", sentenció Andarvika. Su madre fue más dura aún. "Como verán en ese audio, ese hombre es un ignorante, un puerco… cuántas mujeres habrán accedido por necesidad".

Pero, Santa Cruz sigue negando ser el autor de los audios. Sin embargo, los hechos, las comunicaciones por WhatsApp y los testimonios presentados, muestran otra historia: la de un regidor que habría cruzado todos los límites, en nombre del poder.