Pedro Castillo: rechazan segundo pedido de recusación contra jueza Norma Carbajal para apartarla del caso

El Poder Judicial rechazó este jueves 10 el segundo pedido de recusación presentado por la defensa legal de la exministra del expresidente Pedro Castillo, Betssy Chávez, contra la jueza suprema Norma Carbajal. La solicitud buscaba apartar a la magistrada del proceso penal que se le sigue al exmandatario por presunta rebelión y conspiración, cargos derivados de su fallido intento de disolver el Congreso el pasado 7 de diciembre de 2022

En la audiencia pasada, Chávez, insistía en que la jueza Carbajal no garantizaba la imparcialidad necesaria para continuar al frente del caso, aduciendo que habría emitido declaraciones y tomado decisiones previas que demostrarían un "prejuzgamiento". Además, denunció un trato hostil hacia uno de sus abogados, Raúl Noblecilla. Sin embargo, se declaró infundado el recurso al considerar que no existían elementos objetivos que evidenciaran parcialidad. En tanto, la defensa de Chávez respondió interponiendo un recurso de apelación que, según dijo, sustentarían oportunamente.

"No se puede tener tanta ligereza, se ha hecho un recuento de audios en donde claramente se me está diciendo que estoy camino en el patín, lo digo sin ningún afán. Para mí estamos en un juicio político. Ojalá no muerta Betssy Chávez y que el presidente de la República obtenga su libertad", dijo y terminó abruptamente sus palabras en medio de una discusión con uno de los magistrados.

Con esta decisión, Norma Carbajal continuará al frente del proceso que investiga a Pedro Castillo por haber encabezado un presunto golpe de Estado, luego de anunciar públicamente la disolución del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias, acciones que finalmente no prosperaron y llevaron a su destitución y detención.

Mientras tanto, Castillo permanece detenido en el penal de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva desde diciembre de 2022. La Fiscalía, por su parte, sostiene que existen pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de Castillo en los delitos imputados y ha reiterado que buscará la máxima pena posible en caso de una condena.

Abogado de Betssy Chávez discute con magistrado

En la audiencia del pasado 4 de julio, Raúl Noblecilla, abogado de la exministra Betssy Chávez, tuvo un altercado durante el juicio oral. Noblecilla dijo que "el fiscal no sabe leer" y que "si no sabe leer que lea su asistente, y si quiere seguir inventando, no invente con tanta frescura". A lo que Norma Carbajal procedió a realizar una llamada de atención y Noblecilla respondió que si no hablaba mejor se retiraba y luego de un tenso momento, la jueza le dijo que "si usted no va a callarse, entonces se le guarda silencio".

Ante esto, el abogado siguió hablando y se optó por apagarle el micrófono. "¿Cuántos puntos me faltan para que me metan preso, señor Neyra? ¿Cuántos puntos tengo que acumular?", dijo Noblecilla dirigiéndose a uno de los magistrados de la Corte.