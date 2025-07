Dina Boluarte revela indicación que le dio el Papa Francisco: “No se olvide del campesinado peruano”

Dina Boluarte reveló nuevos detalles de su encuentro con el Papa emérito Francisco, el cual se desarrolló el 14 de octubre del 2023 en la ciudad del Vaticano. Todo ello durante un evento en Arequipa, región que visitó para liderar la inauguración de una planta fotovoltaica en el anexo de San José, ubicado en el distrito de La Joya.

De acuerdo con la jefa de Estado, en dicha reunión, el sumo pontífice le pidió que no olvide al campesinado. "En aquella audiencia privada que tuve con el Papa Francisco me dijo lo siguiente presidenta estoy siguiendo su gobierno y lo está haciendo bien. No se olvide del campesinado peruano. Esas fueron las palabras del papa que hoy está en el cielo", dijo.

PUEDES VER: Fiscal de la Nación denuncia a Juan Carlos Checkley y a fiscal Uriel Terán por presuntos favores a Patricia Benavides

Dina Boluarte desmerece el derecho a la protesta: “Si ven un país dividido, las empresas no van a venir”

En otro momento, la presidenta desmereció el derecho a la protesta. Priorizó la inversión extranjera frente al descontento ciudadano argumentando que si las empresas ven un país "dividido, desunido y violento" no buscarán invertir en el país.

Incluso, cuestionó la salida de los jefes de Estado que han liderado el Perú, pues explicó que ello también afecta la imagen a nivel internacional.

"Si nos ven como un país dividido, desunido, violento, que saca presidentes cada año porque a alguien no le cayó bien aquel presidente, ¿quién va a confiar en nosotros?. ¿Qué empresas van a venir? No, se van a ir ahí donde hay posibilidades de invertir con seguridad. Por ello, es muy importante seguir avanzando en unidad y afianzar las democracias", dijo.

En ese sentido, exhortó a respetar a las instituciones y sus decisiones. "Más importante es la confianza que generamos como país para afuera. Si nos ven como un país unido que respeta sus instituciones...Por eso, que nuestra democracia se afiance más y tengamos seguridad jurídica. Lo que pactamos en el papel se cumple en el tiempo podrán venir más empresas para que puedan confiar sus inversiones en el Perú", agregó.

No quedó ahí. Debido a la cercanía de las próximas elecciones, Boluarte exhortó a no reemplazar a la autoridad que sea elegida salvo que realice actos de corrupción. "Que las próximas elecciones, presidente o presidenta que se elija deba de cumplir sus cinco años de periodo salvo que esté comprometido en actos de corrupción. La corrupción ha sido una lacra que ha atornillado la pobreza y miseria a nuestro país", refirió.

Estas declaraciones se dan en medio de las manifestaciones sociales lideradas por los mineros, quienes exigen ser formalizados. Pese a ello, la jefa de Estado evita asumir responsabilidad y, en cambio, atribuyó las recientes protestas a una supuesta manipulación política. Durante un pronunciamiento, pidió a los manifestantes no dejarse influenciar por dirigentes que —según sostuvo— buscan redirigir el malestar ciudadano con fines electorales. Con estas declaraciones, la mandataria volvió a marcar distancia frente a las demandas populares, sin reconocer las deficiencias de su gestión.