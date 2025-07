RMP sobre protestas contra Dina Boluarte en Iquitos: "A donde va tiene estos problemas. A donde va, se la repudia"

En la reciente edición de 'Sin guion', Rosa María Palacios señaló el constante rechazo que recibe la presidenta de la República, Dina Boluarte, por parte de la ciudadanía en cada actividad protocolar a la que asiste en regiones. Palacios señala que a donde va tiene este tipo de problemas y que los ciudadanos cuenta con el derecho a protestar sin ser reprimida por la policía.

"¿Y tiene derecho la gente a protestar? Sí, por supuesto, que tiene derecho a protestar. Está en la Constitución. Reunirse pacíficamente sin armas. El derecho de asamblea se llama en algunos lugares. Es eso. Nos reunimos y expresamos lo que queramos expresar. ¿Es Dina Boluarte un personaje popular? No. A donde va tiene estos problemas. A donde va se la repudia", comentó.

Respecto a la confrontación por parte del gobernador regional de Áncash, Koki Noriega, al ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes por la disconformidad con la distribución de los créditos suplementarios para las regiones al no cumplir con lo que el Gobierno les ofreció en un primer momento, la periodista comentó que el gobierno debe de respetar lo acordado, ya que estas autoridades deben cumplir con una agenda administrativa que termina el próximo año. En esa línea, le hizo un llamado a Boluarte para que no le resulte extraño el rechazo con el que es recibida.

"Si por mayores ingresos tributarios este año hay la posibilidad de derivar una cifra que dentro del presupuesto nacional no es tampoco muy significativa y todos los gobiernos regionales están trabajando para que esos presupuestos les lleguen porque de eso viven. Entonces tienes que respetar lo que has ofrecido. No le extraña a la señora presidenta que tenga gente, ¿no es cierto?, esperándola con piedras. Los mismos gobernadores regionales tienen una agenda política, pero también administrativa, que tienen que cumplir y no se van a ir mañana", indicó.

Sobre la aprobación de la denuncia constitucional contra Delia Espinoza

Palacios habló, además, sobre la aprobación del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso para interponer una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, precisando que es el primer paso a la inhabilitación de la fiscal. La periodista hizo nota que los congresistas que votaron a favor pertenecen al pacto y son integrantes de bancadas y partidos políticos que cuentan con investigaciones en la Fiscalía.

"Es el primer paso. Por supuesto, la subcomisión todavía tiene que formular una serie de pasos hasta que finalmente votan. Van a votar todos a favor, sin duda. ¿Quiénes votaron a favor ayer? Todo el pacto. Todo el pacto completito. Por estos no en pleno, porque claro, todos tienen problemas con la justicia. O sus líderes o sus partidos", dijo.

La también abogada remarcó que ningún juez o fiscales deben ser perseguidos por sus resoluciones o decisiones, ya que al suceder esto deja de funcionar el sistema de justicia, por no tener independencia de decisiones. Añadió que esto da pase a que la política intervenga en el sistema, provocando que estas figuras obedezcan los requerimientos de quienes gobiernan por temor a destituciones o inhabilitaciones.

"Yo reitero, para que se entienda con claridad, ningún juez y ningún fiscal pueden ser perseguidos por sus resoluciones, por sus decisiones. Cuando eso sucede, no hay sistema de justicia, no hay independencia del poder judicial, hay política metida dentro del sistema de justicia. Ese fiscal va a tener que obedecer a los requerimientos de ese Congreso. Ese juez va a tener que obedecer a los requerimientos de ese Congreso porque si no lo destituyen, lo inhabilitan", señaló.