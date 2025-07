Henry Shimabukuro desafía a Delia Espinoza por no capturar a Vladimir Cerrón y ella le responde: “Esa tarea es de la PNP”

El exasesor presidencial, Henry Shimabukuru, enfrentó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, durante una entrevista en el programa Inty Noticias, espacio en el cuál le increpó que, a la fecha, no se haya capturado a Vladimir Cerrón.

La entrevista entre el conductor del programa, Wilmer Domínguez, y la fiscal de la Nación se desarrollaba con normalidad cuando, el presentador le informa que "hay una denuncia pública" de un ciudadano que seguro ella (Espinoza) conoce, pues tiene presencia en el ámbito político.

Acto seguido presenta a Henry Shimabukuro, quien saludó respetuosamente a Delia Espinoza. Luego, comunicó que él estuvo presente el día en que se registró un corte de luz en la sede principal del Ministerio Público, hecho que aconteció el 17 de junio último en medio de el intento de usurpación de cargo por parte de Patricia Benavides.

"Yo fui el que estuvo el 16 y el 17 en la Fiscalía y el 17 fue cuando le cortaron la energía eléctrica a las instalaciones de la sede fiscal. Muchos trabajadores se quedaron atrapados en los ascensores y tuvieron que llegar los bomberos a rescatarlos. Denuncié en vivo que esta mafia quería tomar el poder de la Fiscalía a toda costa y a la fuerza", comentó.

Después, le reclamó el hecho de que Vladimir Cerrón realice participaciones en plataformas virtuales y, pese a ello, la Fiscalía no tome acción y lo capturé o pida explicaciones a las personas presentes en esos espacios. "Me han enviado el enlace de una reunión en vivo de una reunión partidaria de Perú Libre donde Cerrón habla libremente. Está prófugo de la justicia, sin embargo, no vemos el brazo de la Fiscalía promoviendo su captura", dijo.

En respuesta, Espinoza le aclaró que la institución que lidera no tiene injerencia en ello. "Es labor exclusivamente de la Policía Nacional del Perú. El Ministerio Público ya cumplió en su momento, con presentar la acusación, se le sentenció, se está ejecutando la sentencia, pero esa persona, ese prófugo de la justicia está evadiendo. La PNP es la única que puede responder ante esa situación", indicó.

Ante esto, Shimabukuro le respondió que, en todo caso, deberían investigar a los funcionarios que presuntamente estén encubriendo al líder de Perú Libre. "Los policías y las personas encargadas de su detención estarían incumpliendo un delito en no actuar su detención y quienes lo encubren. La Fiscalía debería investigar inmediatamente", refirió.

Finalmente, la titular del Ministerio Público le aseguró que en el momento en que cuenten con indicios o sospechas de que hay personas que de manera intencional está encubriendo a Cerrón investigarán al respecto.

Vladimir Cerrón responde a Delia Espinoza: 'No tengo ninguna sentencia'

Sobre esto, Cerrón emitió un descargo en su cuenta oficial de X y rechazó las declaraciones de la fiscal de la Nación. "Aclaro a la señora que sobre mi persona no pesa ninguna sentencia. La última que tuve fue revocada por arbitraria e insostenible, siendo absuelto por la Corte Suprema hace meses", escribió.

Además, indicó que solo tiene una orden de prisión preventiva, la cual no cumplirá porque tiene "motivaciones políticas" y comparó ello con el "desacato" de Espinoza a la resolución de la Junta Nacional de Justicia que reponía a Patricia Benavides como fiscal de la Nación y fiscal suprema.

"A diferencia suya, mi desacato no es considerado un delito, por estar considerado dentro de la excepcionalidad: "salvo que se trate de la propia detención", pero en su caso sí lo es, aunque a usted no la procesan, no la persiguen, porque abusa del monopolio de la impunidad, cuando debiera ser la primera encartada a cumplir con la legalidad", indicó Cerrón.