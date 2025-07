Juliana Oxenford sobre abucheos a Boluarte: “Si me estafa, ¿por qué va a venir a meterme floro al colegio de mis hijos?”

En una nueva edición de su programa Arde Troya, la periodista Juliana Oxenford comentó sobre la reciente protesta ciudadana que se realizó en una escuela de Huancayo contra la presidenta Dina Boluarte. Para Oxenford, estas manifestaciones demuestran que la mandataria no está conectada con la ciudadanía. Además, consideró que la protesta era necesaria ante las acciones repudiables que ha venido cometiendo su gobierno.

“Ella dice que su cercanía con la ciudadanía de a pie le permite ser una presidenta presente, activa, dinámica (…) Eso es mentira. Porque no la pueden escuchar, no la dejan ni siquiera hablar. Y está bien que no la dejen hablar, porque si me estafa, ¿por qué va a venir a meterme floro al colegio de mis hijos? (…) Si se aparece en el colegio de mis hijos, yo al toque les diría: ‘Chicos, salgan’. Si algo les enseño a mis hijos es a no mentir. ¿Por qué tienen que ser engañados por una mujer que ni conocen?”, indicó.

Oxenford también recalcó que el rechazo demostrado fue generalizado y que ocurre a pocos días de conocerse que Boluarte sería la segunda jefa de Estado con mejor salario en toda América del Sur. Para la periodista, el rechazo hacia los ciudadanos de sectores rurales del Perú evidencia las grandes brechas sociales que aún falta cerrar en nuestro país.

“El rechazo fue casi unánime (…) La segunda jefa de Estado con mejor sueldo en la región y la más odiada del mundo. Incoherencias de la vida. Pero así estamos. Ese es el Perú (…) Está bien que salgan a protestar (…) Incluso hacen referencias a las cirugías de Dina Boluarte. Personas que, de repente, no tienen para comer ven a esta mujer en esta nube de frivolidad (…) Que escuche al peruano de a pie, que está representado ahora mismo en esta señora huancaína que se consigue su megáfono y le dice: ‘Fusíleme si quieres’. No pensemos que la gente humilde no es capaz de darse cuenta de lo que pasa en el Perú. Porque ese es el problema: minimizar el derecho de otros a votar y a protestar”, señaló.