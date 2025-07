Juliana Oxenford en 'Arde Troya', criticó el reciente aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas y también reprochó que la mandataria evada las preguntas de la prensa en esta coyuntura tan álgida.

"Muero de ganas de tenerla al frente y me mando con cinco preguntas, aunque me boten, no me importa; aunque me digan “Juliana, qué antipática”. ¿Por qué preguntas? Porque sí, porque hay una necesidad real que impera en mí de poder verla frente a frente y que me responda una sola pregunta: ¿por qué eres tan falsa? ¿Cómo se puede ser tan mentirosa? ¿Cómo puedes engañar a la gente y salir en televisión nacional, 250 días después, a decir que no has dejado de comunicarte con el pueblo?

El pueblo lo único que sabe es que te has operado la cara, que si hablas mucho te descoses, que no le querías pagar a Cabani, que te tuvo que llenar de cartas notariales para que canceles la “arruga” de 4.500 dólares, porque es lo mínimo: no te sacas las arrugas, paga tu arruga.

No es solo una cuestión de causa y efecto entre cosas incluso más preocupantes, porque no respondes por tus muertos. ¿Qué tiene que decir sobre su hermano? ¿Dónde está Vladimir Cerrón? ¿Por qué utilizó dos vehículos presidenciales para ir a ese balneario en el sur de Lima? ¿Por qué?

Eso es lo que ella no quiere. Por eso es que dice “ay, pregunten a Santiváñez, yo me comunico con el pueblo, muchas gracias”. Ahí está. Y para ella, esa ya es una comunicación fluida, un diálogo constante, una dinámica digna de admirar. Ni digna… sino Dina", sostuvo.

Asimismo, Oxenford criticó duramente los millonarios gastos del Congreso y cuestionó las prioridades del Estado; además, denunció el despilfarro de recursos públicos mientras sectores clave como salud y educación siguen abandonados.

"Lo que sí ha trascendido, en un informe bastante amplio y muy bien hecho del diario La República —casualmente ayer—, es este que habla acerca de los gastos del Congreso de la República y las comparaciones con instituciones y entidades públicas que necesitarían una inyección de plata mucho más fuerte para poder trabajar como se debe y atender sectores tan olvidados como educación y salud en nuestro país.

Imagínense: el Parlamento tiene un presupuesto de 1.413 millones de soles. ¡1.413 millones de soles! Claro que no les va a mover un pelo el hecho de que Dina Boluarte se suba el sueldo a 35.568 soles y que, encima, ahora tenga su tarjeta de 5.000 para gastos extras. Ah, y que se puede extender a 60.000. Sí, claro… es Dina Boluarte.

Bueno, solo en personal se nos van 923 millones de soles. ¿Qué necesidad de tener tantos secretarios, asesor uno, asesor dos, técnicos? Porque no tienen suficiente inteligencia, porque no saben redactar un documento, porque no pueden presentar un proyecto o una iniciativa legislativa con un abogado y un solo asesor. Necesitan un quórum enorme porque están perdidos, y encima, mientras más gente tengan a su poder, los mochasueldos tienen muchas más posibilidades de poder recortarles sus ingresos", señaló.