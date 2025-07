Juliana Oxenford, en una nueva edición de Arde Troya, se refirió al paquete de 199 vuelos internacionales que alista el Congreso en su último año de legislatura para viajar a distintos países del mundo. En ese sentido, Oxenford criticó la cantidad de pasajes que adquirió el Parlamento y comentó que ello lo utilizarían para "pasear con hotel gratis".

Como se recuerda, el Legislativo convocó a licitación a las empresas aeronáuticas debido a que tiene planeado los viajes de los congresistas, los miembros del Parlamento Andino y los que designe en su momento la Mesa Directiva para ir a Singapur, Vietnam, Emiratos Árabes, entre otros países.

"Se van, se van. Se van. ¿Cuántos pasajes se van a comprar para cada país? Alemania uno. ¿Quién se irá a Alemania? ¿A qué? A tomó una chela. Angola uno. Argentina dos. Bueno, ahí seguramente un grupo de representantes de la derecha que finalmente se van a sentir muy cómodos. Esto ha generado, obviamente, muchísima indignación por parte de todos. Es una indignación claramente compartida, porque esto arranca ahorita", dijo.

En otro momento, Oxenford opinó de las acciones que realizarían ciertos parlamentarios en el extranjero y recalcó que las comisiones y Pleno del Congreso cuenta con menos legisladores presentes debido a que se conectan virtualmente para realizar sus labores.

"¿De qué sirve si ya están de salida? Estos están yendo a viajar. Estos están yendo a pasear con hotel gratis. Obviamente, viáticos, donde se reúne el dinero que van a gastar por concepto de movilidad, comida y ustedes creen que no van a preferir gastar un poco menos en el almuerzo, en la cena y poder comprarse una carterita, traerse unas botas, obvio, souvenirs, obvio, esto no es gratis. En el Congreso de la República cada vez hay más parlamentarios ausentes. Ya acabó la pandemia, ya no hay necesidad de andar conectándose vía Zoom. Ese es su trabajo, esa es su chamba. Tienen que hacerlo de manera presencial", enfatizó.

"No puede ser que eso se haya convertido en la normalidad. Vemos comisiones que tienen que discutir proyectos de ley, iniciativas legislativas absolutamente trascendentales que deberían de ser luego colocadas como prioridad en la agenda política a discutirse en el Congreso para que luego se debata y se vote. Y no, todo se corre en el tiempo. Las horas simplemente se alargan, se estiran como un chicle interminable para no poner el dedo en la llaga", acotó.