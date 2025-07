Congreso: nuevo proyecto de ley busca frenar aumento de sueldo de Dina Boluarte

Por Olenka Preciado

A partir del reciente incremento del sueldo presidencial, la congresista Francis Jhasmina Paredes Castro, de la bancada Podemos Perú, presentó el Proyecto de Ley n.º 11875/2024-CR, con el cual se busca lograr que la mandataria Dina Boluarte siga percibiendo el mismo salario de S/16.000 hasta el término de su periodo, y así frenar el nuevo aumento de S/35.568 aprobado por el Decreto Supremo n.º 136-2025-EF.

La mencionada propuesta de Paredes plantea que dicho incremento rija recién a partir del 28 de julio de 2026. Asimismo, la congresista señala que Boluarte entró a desempeñarse como jefa de Estado sabiendo cuál era el salario presidencial y, a pesar de que sea uno de los cargos más representativos, no habría justificación para dicho cambio en plena inestabilidad política por la cual atraviesa nuestro país. “Si no le gustaba el monto por ser muy bajo, pues no debió postular o debió declinar de asumir el cargo”, indica el documento.

Entre uno más de sus argumentos, como precedente se encuentra el caso del expresidente Alan García, quien redujo su salario y llegó a ser el último mandatario con el sueldo más bajo en las últimas décadas.

Por otro lado, en defensa del reciente aumento, la titular de Comercio Exterior, Desilú León, manifestó que tal decisión se basa en cuestiones de equidad y legalidad, debido a que el sueldo presidencial era uno de los más ínfimos entre los altos funcionarios del Estado.

Con esta iniciativa, se espera revertir el reciente aprobado aumento de Dina Boluarte y también cabría la posibilidad de que los próximos gobernantes tomen la decisión de mantener o derogar dicho cambio en el salario presidencial.

Este proyecto es el décimo que busca anular el incremento salarial de la mandataria.