César Hildebrandt sobre aumento de sueldo de Dina Boluarte: "Somos un meme, una parodia de país"

César Hildebrandt se refirió al aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte como una muestra del colapso moral del país. En su columna publicada este viernes, calificó al Perú como “un meme, una parodia de país” y aseguró que la mandataria actúa con impunidad porque sabe que no existe sanción social.

"Somos un meme, una parodia de país. Y el cuero duro que exhibimos no es sabiduría: es acostumbramiento. Nos blindamos con algo que se parece al cinismo pero que es, en realidad, podrida comodidad (...) No tenemos capacidad de sanción y el olvido funciona como astucia exculpatoria. No perdonamos: nos embarramos en un mismo limo.", escribió.

Según Hildebrandt, la decisión de Boluarte de duplicarse el salario revela que el país ha perdido su capacidad de indignación. El periodista advierte que los ciudadanos se han acostumbrado al abuso del poder y que la corrupción ya no genera reacción. "Que lo haga ahora, repudiada y más vil que nunca, es una manera de probarnos que no existimos, que estamos civilmente muertos, que hemos elegido el silencio", indicó.

PUEDES VER: Congresistas de Renovación Popular y Honor y Democracia que plantean reorganizar la Fiscalía son investigados por corrupción y organización criminal

El periodista no solo cuestionó el actuar de la presidenta. También criticó la falta de consecuencias para quienes manejan el Estado con fines personales. Aseguró que tanto el Congreso como el Poder Judicial y el Ministerio Público están copados por redes mafiosas. Indicó que la política se ha convertido en un “banquete vicioso” donde los actores buscan repartirse el poder y garantizarse impunidad.

Hildebrandt concluyó que la ciudadanía ya no actúa como tal. Sostuvo que el país ha sido capturado por intereses criminales y que el silencio de la población no se debe a la ignorancia, sino al cálculo. Para el periodista, esta pasividad responde a una expectativa perversa: algún día beneficiarse del mismo sistema.

Las noticias que marcaron la semana

En su repaso de noticias, Hildebrandt alertó sobre el regreso de Enma Benavides al Poder Judicial, pese a estar procesada por presuntamente liberar a narcotraficantes a cambio de dinero. La resolución fue firmada por la jueza Miluska Cano, de quien hasta hace poco se reconocía su independencia. El periodista también cuestionó que el Congreso continúe su ofensiva contra la fiscal Delia Espinoza, a quien buscan remover del cargo.

También criticó el reciente anuncio de la compra de 24 aviones de combate por parte del Gobierno. Aseguró que la operación, valorada en 3.500 millones de dólares, no responde a ninguna necesidad concreta del país, y que solo responde a “apetitos”. De igual forma, señaló deficiencias en la gestión de grandes obras, como el nuevo aeropuerto de Lima y el intento del alcalde Rafael López Aliaga de mostrar trenes sin contar con expedientes técnicos.

PUEDES VER: Poder Judicial rechaza habeas corpus de Juan José Santivañez en contra de Delia Espinoza

Hildebrandt mencionó además la muerte del testigo clave en el caso Susana Villarán, quien apareció degollado días atrás. Apuntó que este hecho beneficia directamente a la exalcaldesa. También se refirió a la renuncia de la secretaria de la JNJ, Giovanna Díaz, por negarse a convalidar la restitución de Patricia Benavides. Y criticó la propuesta del congresista Ilich López para que el Estado compre oro de mineros informales.

Finalmente, el periodista señaló que el país vive una situación de descomposición general. Habló de bandas que controlan regiones enteras, de congresistas que actúan como operadores de economías ilegales y de una población que ya no reacciona ante estos hechos. “El silencio es el hábitat de la cobardía”, escribió. Para Hildebrandt, la barbarie no solo se ha normalizado, sino que se ha vuelto parte del orden cotidiano.