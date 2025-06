En medio del juicio que se le sigue por el fallido intento de golpe de Estado y abuso de autoridad ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2022, el exmandatario Pedro Castillo volvió a proclamarse inocente y a denunciar una persecución política en su contra. Esta vez, lo hizo al momento de su identificación en la audiencia y no dudó en mencionar a Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación, que se encuentra en el ojo público debido a su restitución por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

"Una vez más la Fiscalía no puede demostrar lo que se me viene imputando. Nunca se cerró el Congreso y nunca también las demás instituciones. Ahora se quiere forzar el tipo penal como ya no pueden probar el delito de rebelión. Esta imputación, como la ve el país, es más falsa que la tesis de Patricia Benavides", refirió.

En la última sesión de la audiencia ocurrida el 12 de junio. el abogado de su exministra Betssy Chávez, fue sancionado por la Corte Suprema. Noblecilla se refirió con adjetivos hacia la tesis que sostiene la Fiscalía representada por Edward Casaverde. "Se ha hablado de ignorancia en todo momento porque ha sido una tesis ignorante. No diré que el señor fiscal lo sea, pero sí creo que es una teoría con muchas taras", mencionó.

Es importante recordar que tanto Castillo como Chávez han declarado estar en contra de los magistrados que llevan el juicio. Incluso la exministra ha recusado a los jueces aunque sin éxito. Además, el exmandatario en cada una de sus intervenciones al momento de su presentación ha arremetido contra la magistrada Norma Carbajal.

La defensa del expresidente Pedro Castillo ha presentado un nuevo recurso legal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El documento, elaborado por el abogado Carlos Alberto Manuel Perea Pasquel, busca anular la orden de prisión preventiva que pesa sobre Castillo y plantea que este pueda continuar su proceso judicial en libertad, bajo vigilancia electrónica.

En el escrito se sostiene que el exmandatario es un “preso político” y se señala que su caso ha estado marcado por presiones externas que habrían interferido en el debido proceso.

En diálogo con este medio, el abogado Perea Pasquel explicó que el recurso se presentó como una petición ante la CIDH, sustentada en antecedentes y fundamentos jurídicos que demostrarían el carácter político de la detención de Castillo.

Recordó que desde su arresto, alrededor de 30 abogados han impulsado diferentes acciones legales a su favor, incluyendo solicitudes para restituirlo en la presidencia, levantarle el fuero de forma regular o permitirle cumplir arresto domiciliario.

No obstante, todos estos pedidos han sido desestimados. Además, cuestionó que se insista en tipificar el caso como delito de rebelión, pese a que no existe evidencia documental que acredite un levantamiento armado, requisito fundamental para que dicho delito se configure.