Aldo Vásquez, extitular de la JNJ: "Hay una serie de acciones que evidencian un intento de control del sistema de justicia"

El expresidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez, sostuvo que la decisión de los actuales magistrados de esta institución para reponer a la fiscal Patricia Benavides está viciada cuando pretende restituirla también como titular del Ministerio Público y alertó que desde hace años hay intentos de control el sistema judicial.

Vásquez, en diálogo con La República, recordó que la elección del fiscal de la Nación no es una decisión que le competa a la JNJ, sino a la Junta de Fiscales Supremos.

"Así lo establece el artículo 158 de la Constitución y de hecho, ya lo decidió la actual (Junta de Fiscales Supremos) y eligió a la fiscal de la Nación. Incluso, la ley de procedimiento administrativo es clara cuando señala que, aún en caso de la nulidad, esto no puede afectar los derechos adquiridos de buena fe. Ese es el caso de la actual fiscal de la Nación (Delia Espinoza)", manifestó a este diario.

Además, Vásquez enfatizó en que todavía no está esclarecido si la decisión de la actual JNJ fue tomada con la participación de sus siete magistrados. "El segundo vicios es que no se indica con claridad y todo hacer ver que no se alcanzó la unanimidad. En la parte introductoria dice que visto el acuerdo, pero no se dice si el acuerdo fue por mayoría o unanimidad", explicó.

"Se hace una interpretación de unanimidad indicando a aquellos que estuvieron en la vista de la causa. La ley de procedimientos administrativos dice que en los órganos colegiados, cuando se determina la nulidad de un acto, debe haber unanimidad. La unanimidad significa los siete miembros del Pleno", agregó.

Este lunes la JNJ solicitó al Congreso que proceda conforma a sus atribuciones contra los exmagistrados que destituyeron a la fiscal Patricia Benavides. Entre los exconsejeros, se encuentra el docente de la Carrera de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), Aldo Vásquez.

El pedido de la JNJ abre la puerta a que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso inicie un proceso de juicio político contra los exmagistrados que destituyeron a Benavides.

"Nos defenderemos, como hemos hecho siempre, también por un tema personal y porque defendemos la democracia", adelantó Vásquez.

Este diario le preguntó si hay un intento, con la decisión de la JNJ de reponer a Benavides, de captura del sistema judicial.

"Yo creo que sí, hay una serie de instituciones y hay acciones que evidencian, no de ahora, sino desde hace dos años, un intento de control del sistema de justicia", lamentó.