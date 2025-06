Dina Boluarte habría pedido a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, archivar investigaciones en su contra

La presidenta Dina Boluarte se ve envuelta, nuevamente, en una investigación del Ministerio Público, esta vez por presuntos pedidos de impunidad a su favor. De acuerdo con el dominical Cuarto Poder, la mandataria supuestamente solicitó a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, archivar investigaciones en su contra por los delitos de genocidio y violación a los derechos humanos, luego de reportarse las más de 50 muertes en protestas al inicio de su Gobierno, entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.

Es preciso resaltar que esta investigación del Ministerio Público surge desde las declaraciones del exasesor de Benavides, Jaime Villanueva, también conocido como el 'filósofo', quien habría presenciado encuentros clandestinos y que, como parte del proceso de colaboración, entregó elementos que corroboran sus dichos como fotografías, registros de visitas, entre otros.

"La mandataria habría solicitado que se requiera a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, que conforme al acuerdo que habrían arribado, se proceda al archivo de la investigación en su contra por los delitos de genocidio y violación de derechos humanos", se lee en el acta fiscal.

De acuerdo con el informe periodístico, la jefa de Estado se habría reunido en secreto con su hermano Nicanor en un edificio de Miraflores con el fin de tratar el archivo de investigaciones fiscales a cambio de destituir al jefe máximo de la Sunat, quien presuntamente era incómodo para los intereses de la exfiscal de la Nación. En la mencionada reunión, según Villanueva, también habría asistido Óscar Nieves.

En dicho lugar también se encuentra las oficinas de Nieves, exconsejero de Boluarte, quien es investigado por presuntamente entregar dinero a cambio de archivar casos fiscales.

"Patricia Benavides le autorizó a que concurra a la reunión solicitada, no sin antes ordenarle que le traslade un pedido a la presidenta Dina Boluarte, respecto a la destitución del superintendente de la SUNAT, Luis Vera Castillo, debido a que dicho funcionario estaba causando molestias a las empresas de Luis Hernán Espinoza Quiroz, esposo de Patricia Benavides", se lee en el documento de investigación preliminar.

En marzo del 2024, se aceptó la renuncia de Luis Vera Castillo, jefe de la Sunat.

En consecuencia, el aparato judicial dividió la investigación en tres partes: Actos de encubrimiento y patrocinio ilegal a favor de Grika Assayag (exasistenta de Boluarte), designación del consejero diplomático del Ministerio Público, a cambio del archivo de investigaciones en contra del ex premier Alberto Otárola, y el caso ya mencionado anteriormente.

Dina Boluarte y sus supuestos pedidos a Patricia Benavides

En otro momento, el dominical señaló que como parte de este acuerdo, Benavides habría influido en el fiscal Juan Herrera Farje para archivar una investigación contra Boluate por la supuesta falsa declaración en junio del 2023. Según el acta de visitas, Herrera se juntó con la exfiscal de la Nación.

Por otro lado, el reportaje periodístico reveló que Nieves se reunió con Jaime Villanueva en un centro comercial en Jesús María para proteger a la entonces asistenta de la presidenta, Grika Assayag, de investigaciones fiscales por el caso AIONIA por supuestamente haber presentado certificados falsos para acceder a un puesto en el Estado. El caso saltó tras el escándalos de los S/41 millones pagados por EsSalud a la mencionada empresa.

Según Villanueva, la jefa de Estado temía que este caso se conociera.

"La presidente Dina Boluarte se habría comunicado mediante WhatsApp con Jaime Villanueva para solicitarle que la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, evite que el Efficop investigue el caso de la empresa Aionia. Le preocupaba que, de iniciarse la investigación, se adopten medidas contra la ciudadana Grika Assayag, quien presuntamente tenía conocimiento de las gestiones realizadas en el partido Perú Libre y durante su gestión presidencial, habiéndole manifestado: ella me sabe todo", se lee en el acta fiscal.

En dicho contexto, en la reunión entre Nieves y Villanueva, el primero planteó tres escenarios: que el Efficop no investigue el caso Aionia; si lo investiga, que no incluya a Grika Assayag; que no se pida prisiones preventivas u otras medidas contra la ex asistenta de la mandataria. Assayag fue investigada por el área de Enriquecimiento Ilícito y denuncias constitucionales del Ministerio Público, en donde solo se investigan altos funcionarios, pero ella no lo era.