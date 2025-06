Delia Espinoza dejó claro que no dejará el cargo de fiscal de la Nación tras el intento de usurpación de Patricia Benavides. Por medio de un mensaje, la máxima autoridad del Ministerio Público aseguró que "no tiene rabo de paja" y tampoco "le debe nada a nadie", por lo que se mantendrá en su puesto.

"Muchísimas gracias, valientes fiscales, valientes trabajadores. Vamos a estar acá, yo no me muevo del lugar donde legítimamente he sido elegido. No tengo rabo de paja. No he llegado con favores políticos a ser suprema titular. No le debo nada a nadie, por eso tal vez se me teme, pero no lo voy a permitir. Soy una mujer de derechos. Con valores que mis padres me han enseñado. Nadie va a venir a pisotearnos "

Asimismo, anunció que si tiene que defender la institución que lidera con su vida, lo hará. "Estos son los momentos que nos ponen a prueba, tenemos que estar unidos, es la institución el Ministerio Público que merece ser respetado y somos el ejemplo de decencia, legalidad y democracia porque la institución nos encarga la misión de defenderla y si la tengo que defender con mi vida, lo haré", indicó.