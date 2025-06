Patricia Benavides anunció que el martes 17 de junio irá nuevamente a la Fiscalía para intentar conversar con Delia Espinoza, a quien intentó usurpar el cargo de fiscal de la Nación amparándose en una resolución de la Junta Nacional de Justicia que viola la Constitución y se atribuye funciones que solo corresponden al Ministerio Público.

En entrevista a Canal N, al ser consultada por sus próximas acciones, Benavides Vargas aseguró que se apersonará nuevamente a la sede principal del Ministerio Público para tener una entrevista con la actual fiscal de la Nación. "Espero que (Delia Espinoza) me reciba. La intención de ir hoy día como fiscal suprema ya habilitada y fiscal de la Nación conforme a la JNJ acudí al piso 9 del Ministerio Público", dijo.

Para ello, sustentó su posición en la resolución de la JNJ que la repone como fiscal suprema e intenta hacer lo mismo para el cargo de fiscal de la Nación. Sin embargo, este último punto ha sido rechazado por Espinoza, pues indica que esa disposición solo le corresponde a la institución que lidera.

"Sí hubo unanimidad porque votaron los seis miembros de la JNJ habilitado. El doctor Távara se abstuvo de participar en el proceso, por lo tanto, no podía votar. Así que sí hubo unanimidad y esta resolución es legítima. Tendrán que respetarla. Les guste o no", manifestó.

En la misma línea, Benavides confirmó que tomará acciones legales contra Delia Espinoza si toma decisiones como fiscal de la Nación. Indicó que la denunciaría por usurpación de funciones.

Además, negó que haya ingresado a la fuerza a la sede fiscal y se victimizó diciendo que "le tiraron la puerta en la cara". "Cuando yo voy lo hago con la seguridad que me han asignado y hubo una funcionaria que me tiró la puerta en la cara. Yo puse la mano y mi abogado, que es más alto que yo, también lo hizo. Sino imagínense qué hubiera pasado. Era una puerta pesada", refirió.

En el mismo sentido, dijo que Espinoza "obligó" a sus trabajadores a estar fuera de su oficina durante varias horas. "Los convocó a estar en el pasadizo. Yo estuve ahí esperando una respuesta porque me dijeron que ya me iban a atender y nada", expresó.

Delia Espinoza defiende su cargo y realiza vigilia en el Ministerio Público

Mientras tanto, la fiscal de la Nación junto a los demás funcionarios realizaron una vigilia dentro de las instalaciones de la sede fiscal. Acompañada de los trabajadores de la entidad y entonando el himno nacional del Perú, Espinoza protestó de esta forma ante el intento de Benavides de ocupar por la fuerza el principal despacho fiscal en horas de la mañana.

Hora antes, Delia Espinoza, por medio de un mensaje, declaró que no abandonará su cargo y aseguró que "no le debe nada a nadie" e hizo un llamado a los colaboradores de la entidad a estar unidos y hacer respetar la institución del Ministerio Público.

"Muchísimas gracias, valientes fiscales, valientes trabajadores. Vamos a estar acá, yo no me muevo del lugar donde legítimamente he sido elegida. No tengo rabo de paja. No he llegado con favores políticos a ser suprema titular (...) Estos son los momentos que nos ponen a prueba, tenemos que estar unidos, es la institución el Ministerio Público que merece ser respetado y somos el ejemplo de decencia, legalidad y democracia porque la institución nos encarga la misión de defenderla y si la tengo que defender con mi vida, lo haré", indicó.