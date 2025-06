Decisión de la JNJ que buscar reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación se realizó sin unanimidad ni trasparencia

Sin transparencia y, aparentemente, sin unanimidad se desarrolló la votación que anuló la destitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y pretende reponerla en el cargo.

De acuerdo con el documento en el que el organismo expone su decisión, esta se tomó en sesión del Pleno de la JNJ del lunes 9 de junio. Sin embargo, la grabación de la misma no fue publicada como usualmente se hace y como se hizo en sesiones anteriores del mismo proceso. Por ejemplo, la audiencia de sustentación del pedido de nulidad de Benavides Vargas y su abogado Humberto Abanto sí fue trasmitida.

Además, el 9 de junio sí publicaron la sesión en que los consejeros anularon la segunda destitución de la exfiscal de la Nación y la modificaron por una suspensión de 60 días.

Ausencia de transparencia

De acuerdo con la abogada del Instituto de Defensa Legal, Cruz Silva, especializada en temas de justicia y magistratura, la transmisión de las audiencia son fundamentales como fuentes de control. Es decir, para saber si es que los consejeros o los miembros de la Junta están votando de acuerdo a razones objetivas y qué es lo que piensa respecto de cada razones.

"En otras oportunidades, como en procedimientos disciplinarios, la Junta ha publicado esas audiencias. La audiencia en donde el abogado o la persona que está bajo el proceso de institución expone sus motivos, luego hay una audiencia en donde la persona encargada del caso expone su informe en base a lo que se investigó, y hay una tercera sesión difundida que es la de la votación sobre el informe que el integrante de la Junta presenta", precisó.

En ese sentido, explicó que, cuando se ha tratado de procedimientos disciplinarios, siempre se ha hecho pública la sesión. En el caso de Benavides Vargas, se trata de un procedimiento de nulidad, es decir, no se estaba evaluando si es que se reduce o no la sanción, sino que pedía que se anule. Entonces, si bien es cierto, es un procedimiento distinto al uno disciplinario, es la nulidad de un proceso disciplinario", la letrada.

¿Unanimidad?

Por consecuencia, de ello se desprende otra irregularidad y es que se desconoce si la decisión fue realmente unánime. "La falta de transparencia genera preocupaciones y suspicacias sobre si la decisión fue unánime o no", indicó Silva.

La nulidad de la decisión de la antigua Junta de destituir a Patricia Benavides, tiene que ser por unanimidad. Es decir, de los siete miembros. Salvo, claro, que alguien se haya inhibido y su inhibición haya sido aceptada durante toda la evaluación de la nulidad. Si no es el caso, tienen que estar los siete integrantes presentes para dar su voto y todos tienen que estar de acuerdo con la nulidad.

En ese sentido, "cuando comienza a circular un documento que parece una decisión del caso porque habla de argumentos para declarar la nulidad, lo que no se ve, por ejemplo, en la parte primera del documento es quiénes estuvieron presentes en la sesión. El documento habla de que hubo una sesión del pleno, o sea del colegiado, el lunes 9 de junio, pero no habla de quiénes estuvieron presentes y quiénes votaron por tal o cual sentido en caso hubiera discrepancia. Entonces, al ser un documento donde no se indica quiénes estuvieron presentes, y ser un documento donde sólo está la firma de el que parece ser el autor de ese documento, que es Gino Ríos, de acuerdo a la firma digital que él figura, entonces ese documento no es la resolución que tendría que estar firmada por todos", manifestó Silva.

"El documento que hemos visto, es de autoría de Gino Ríos, del presidente de la Junta, donde su propuesta de solución al caso es lo que finalmente se dio, pero no es la resolución de la licitación del caso, porque para eso se necesita tener la firma de los siete integrantes a favor", agregó.

Por lo tanto, añadió que la Junta debió publicar inmediatamente el documento con las firmas de los integrantes, pero en lugar de ello solo emitieron un comunicando ratificando su decisión.

Instituto de Defensa Legal alista acciones legales contra la JNJ

Así las cosas, la especialista advierte que la decisión acarrea diversos problemas legales. ¿La razón? La resolución ordena al Ministerio Público que Patricia Benavides regrese como fiscal de la Nación, pese a que esa competencia solo corresponde al Ministerio Público. La JNJ solo puede reponerla al cargo de fiscal supremo.

"El documento firmado por Gino Ríos está violando la Constitución, va contra la autonomía del Ministerio Público y el autogobierno. Y eso es no solamente un problema y una seria violación constitucional, sino un delito, porque estaría usurpando las funciones de la Junta de Fiscales Supremos", advirtió.

"Lo que nosotros pensamos hacer desde el IDL es primero presentar, si es que se confirma la decisión de todos quienes votaron, una denuncia por usurpación de funciones, una denuncia penal. También vamos a presentar solicitudes ante los colegios de abogados para que les eliminen la colegiatura y no puedan ejercer porque es gravísimo en este escenario de lucha contra la corrupción lo que está pasando", finalizó.