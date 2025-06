Jaime Chincha sobre carta notarial de Mario Cabani a Dina Boluarte: "Ha explotado una bomba"

Jaime Chincha, en una edición de Del Hecho al Dicho, se refirió a la carta notarial que envió el médico Mario Cabani a la presidenta Dina Boluarte en el marco de las investigaciones del caso Cirugías. En ese contexto, Chincha calificó las afirmaciones del doctor como "graves" y cuestionó si ello significaría una incapacidad moral, motivo por el cual podría ser vacada por el Congreso.

Es preciso resaltar que en el documento de la carta notarial, Cabani le solicitó a la jefa de Estado rectificarse sobre sus dichos en su contra y dejar de intimidarlo para no declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y los medios de comunicación. De igual manera, la instó a parar con las supuestas amenazas contra el personal médico de su clínica.

"Hoy ha detonado una bomba, una bomba en forma de carta notarial. ¡Boom! (…) Está hablando de la presidente de la República, por favor despierten, es grave esto", exclamó.

En otro momento, el periodista también habló sobre las afirmaciones de Cabani, quien señaló que la mandataria no habría firmado un decreto supremo debido a que se encontraba en la etapa de recuperación postoperación y hospitalizada en reposo absoluto.

"¿Eso qué significa? Señora, creo que usted ha falsificado decretos. O sea, mejor dicho, no usted, no usted, usted ha hecho pasar a otra persona por usted; o sea, alguien ha imitado su firma, eso es un fraude y la presidenta de la República no puede cometer fraudes, nadie lo puede hacer, pero menos la presidenta de la República", enfatizó.

Como se recuerda, el médico Cabani escribió en la carta notarial: "No entendemos el poder de desdoblamiento en dos lugares, ya que aseveramos que estuvo internada en nuestra clínica todo el 29 de junio del 2023 hasta el 30 de junio del 2023 y, a la vez, junto con sus ministros firmaron el mismo 29 una resolución que se expidió el mismo día en sede de Gobierno, siendo que nadie más pudo ingresar a la clínica donde usted estuvo con reposo".

"¿Y ahora qué toca? Como les digo es una bomba. (…) y ahora ¿quién podrá defendernos? Me difama, me amenaza, se lleva los documentos. Y encima, aparentemente, hay una firma del 29 de junio del 2023 que dice Dina Boluarte, pero Dina Boluarte estaba con sedación absoluta, o sea, dormida. Alguien se hizo pasar por ti voluarte para firmar un decreto. ¿Eso no es una causal de incapacidad moral? ¿No es esto grave? No sé, salvo que yo sea un exagerado, que no creo, puedo serlo y quizás mejor serlo, porque siento que todo se ha normalizado, toda esta inmundicia", culminó Chincha.