RMP sobre comisión del Congreso que investigará muerte de Alan García: "¿En eso quiere gastar dinero el señor Montoya?"

Rosa María Palacios comentó la decisión del Congreso de la República que busca asegurar la impunidad de policías y militares. La Comisión de Constitución, presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, aprobó dictamen que otorga amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el periodo del conflicto armado interno.

Regresa la impunidad al Congreso de la República Bueno no se ha ido nunca creo yo en los últimos años. La Comisión de Constitución ayer aprobó una ley que le garantiza amnistía a todos los violadores de derechos humanos en el Perú. Anterioremente, en el año 2000 sin ningún problema, obviamente para policías y militares. Felizmente esta vez tuvieron el cuidado de no colocar a los senderistas en la misma ley como hicieron con la ley que no reconocía crímenes de esa humanidad.

Esta misma comisión presidida por Fernando Rospigliosi como ustedes recordarán, propuso una ley y logró que se aprobará una ley por la cual el Estado peruano no reconocía crímenes de esa humanidad anteriores al año 2012 ¿Se acuerdan un proyecto de ley que se convirtió en ley gracias al ejecutivo que era absolutamente inconstitucional? Porque desconocía un tratado de Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de esa humanidad. Los crímenes que agravian a la humanidad: el genocidio las masacres, las violaciones en masa, ya eso no prescribe nunca", sostuvo.

Palacios, criticó al Parlamento que busca crear una comisión investigadora con el fin de investigar la muerte del expresidente Alan García del 17 de abril del 2019. Rechazó esta iniciativa debido a que los hechos de García sucedieron a ojos de todo el país e incluso dejó una carta que corroboran su acto de suicidio.

"Alan García tomó su vida, con la fiscalía en la puerta de su casa, con la policía en la sala de su casa, mejor dicho en su dormitorio con su pistola. Y miren, una cosa es satisfacer la opinión pública a través del interés público y otra cosa es satisfacer el morbo a través de la curiosidad pública. Nosotros, en el periodismo, nos preocupamos del interés públicos, no del morbo no de la curiosidad pública.

Y el Congreso de la República debería ocuparse también del interés público no del morbo. No necesitamos una investigación que nuevamente haga circular fotografías. Es cierto, del presidente después del suicidio, no necesitamos una exhibición realmente indigna y humillante para el fallecido, digna y humillante, porque todos sabemos porque sucedió delante de todo el país. Hace ya 6 años que el presidente García tomó él mismo su vida fue su decisión y dejó una carta que creo que es el legado que tendría que leer el señor Montoya ", señaló.