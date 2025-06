Patricia Chirinos: “Si supiera que una moción de vacancia contra Dina Boluarte prosperaría, la presentaría”

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, votó en contra de la admisión de la moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte en 2023, pero ahora asegura que desde hace años fue opositora al Gobierno. Además, defiende su proyecto de ley que elimina la Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU).

- Ha presentado un proyecto de ley para eliminar la ATU y devolver esta potestad a las municipalidades.

- Lo que pasa es que en base a la experiencia que tengo, que yo empecé hace casi 20 años como regidora provincial en el Callao, luego consejera, luego alcaldesa de La Perla, ahora el destino me llevó a ser congresista, entonces sí he visto el tema del transporte bastante cerca, y en el Callao la verdad funcionaba muy bien, pero más allá de eso, lo que puedo ver es la realidad de todos los peruanos que pasan por Lima y por el Callao, que directamente ustedes pueden ir y preguntarle a cualquier transeúnte y les va a decir que la ATU no va más, no funciona, no ha servido. La ATU se creó como una institución que debía reordenar el tránsito vehicular, poner un orden, y en verdad vivimos en un caos, vivimos en un desorden.

- ¿Y esa realidad era más ordenada antes de la ATU?

- Bueno, habría que comparar, habría que hacer una mesa técnica y hacer toda una revisión, pero tampoco se puede dejar a la ATU que continúe así a libre albedrío si en verdad no ha cumplido su función. No hay un solo peruano que camine por Lima y por el Callao, o un taxista o un dueño de empresa de transportes que diga ah, qué bien está el tránsito en Lima y Callao, no hay una sola persona.

- En política no hay coincidencias y estamos en un año electoral, ¿por qué justo ahora se la ha ocurrido eliminar la ATU?

- A pesar que no me puedas creer, no es por un tema de campaña, porque yo creo que la gente a veces la gente se acostumbra a vivir en el caos, pero no ha sido por un tema de campaña, ha sido justamente en base a la relación que tengo hace muchos años con la Asociación de Taxistas de la Provincia Constitucional del Callao.

- ¿Ha hablado sobre ese proyecto con el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga?

- Todos los proyectos de ley pasan por la aprobación del líder y también por las firmas que se necesitan tanto del vocero como de la bancada.

- ¿El alcalde de Lima les ha dicho para adelante?

- No me ha dicho no.

- ¿El alcalde ha estado a favor de eliminar la ATU? ¿O no?

- Bueno, he escuchado sus declaraciones, hemos coincidido, pero te mentiría si te dijera que lo hemos planeado él y yo. No. Esto ha sido recogido en base a mi comunicación con los taxistas y además, los taxistas han denunciado directamente que ellos sienten que sufren un robo por parte de la ATU.

- Y si postula, ¿qué me asegura que no voy a ver en campaña a la congresista Chirinos diciendo, “amigo taxista, amigo microbusero, yo quise eliminar la ATU, vota por mí”?

- Si yo postulo por el Callao, ahí ya me conoce todo el mundo y están todos metidos en mis redes, ni siquiera sería necesario que lo diga.

- Usted es la congresista que presentó la primera moción de vacancia contra Pedro Castillo.

- Sí, sí, así fue.

- Y ahora la veo activa contra el gobierno de Dina Boluarte.

- No ahora, ya desde hace bastante tiempo, porque si bien es cierto que se le dio una oportunidad a la señora Dina Boluarte, por esta sucesión constitucional, ¿no? Pero rápidamente me di cuenta quién era Dina Boluarte.

- He sido crítico del gobierno de Pedro Castillo, pero tomemos en cuenta que muchos de los ciudadanos que protestaron consideran que no hubo golpe de parte de él, sino del Congreso. ¿Lo comprende?

- Los he escuchado y desde su óptica los puedo comprender, pero también te digo que he tenido la oportunidad de hablar directamente con ellos y ellos también han reflexionado y han entendido.

- Pero si tanta solidaridad tuvo con Puno, ¿por qué votó en contra de la admisión de la moción de vacancia contra Dina Boluarte?

- Puede haber sido por quien presentó las mociones de vacancia.

- ¿Y eso importa?

- Sí, claro.

- ¿Por qué?

- Porque sabía que no iban a llegar a su final. Si en este momento yo supiera que una vacancia contra Boluarte prosperaría, la presentaría.

- ¿Y por qué no lo hace?

- Porque no va a prosperar, pues.

- Pero es un gesto político.

- Sí, pero yo no voy a responderte lo que tú quieres escuchar. Yo te estoy diciendo la realidad. Vemos a APP y a Fuerza Popular apoyando todo el tiempo a la señora Boluarte. Vemos también a Perú Libre.

- ¿Solo la desanimó apoyar la vacancia el factor de los votos? ¿O había algo más?

- No, fue una reflexión. Las cosas no son como que aprietas un timbre y son instantáneas. En un primer momento pensé que ella podía ser otra clase de persona, una que se diera cuenta que había tenido una oportunidad y que había sido como un milagro que ella llegue a la presidencia, porque ella no se ganó nada. Ella no ha sido elegida con los votos de los peruanos.

- ¿Y por qué ha dejado pasar tres años para recién pasarse a la oposición?

- No, no, tú mira mis redes desde fines del 2023 y te vas a dar cuenta que solita, de la derecha, era la única que siempre me manifestaba en contra de Boluarte.

- No miro las redes, pero miro los votos.

- Es más, otros me decían por qué estás haciendo esto. Yo nunca he votado a favor de un viaje de la señora Boluarte, salvo la que tuvo que hacer para ver al papa porque fue una orden de mi bancada.

- Usted es uniforme.

- Bueno, acabo de entrar a una bancada. No me voy a pelear de arranque.