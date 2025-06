¿Peleas en la derecha?: Phillip Butters y López Aliaga protagonizan discusiones de cara a las Elecciones

Un cómico, un empresario y un periodista pelean entre sí. Suena al inicio de un chiste, pero en realidad es una escena de la arena política peruana. Desde el lado derecho del ring, el conductor y precandidato presidencial de Avanza País, Phillip Butters, ataca a sus pares, también de derecha, Carlos Álvarez (País para Todos) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Lejos de ser una discusión ideológica o de planes de gobierno, se trataría de un interés personal que solo busca ganar presencia mediática, indicaron especialistas a La República.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Y si ese era el fin, lo han logrado. En las redes sociales se viralizó un audio en el que una voz atribuida a Butters despotrica contra Álvarez. Al ser consultado por ello, el conductor de noticias indicó, en entrevista a Willax, que se trata de un audio falso con el cual buscan perjudicar al humorista: “Han agarrado mi voz de diferentes conversaciones, las han pegado y le han puesto unas imágenes”.

Asimismo, indicó que Carlos Álvarez es un amigo y le tiene mucho aprecio. “Dentro de su partido le están haciendo la vida imposible desde hace dos semanas. Se están metiendo con su vida privada y ahora quieren hacer esto, usando mi voz, juntando mis voces y una serie de imágenes de diferentes entrevistas. Eso por hacerle daño a Carlos. Yo le tengo estima a él y a su hermano Arturo. La política no es para él. Él lo sabe”, indicó.

El comediante no ha respondido a estos comentarios. Quien sí lo hizo fue Rafael López Aliaga. El fundador de López Aliaga minimizó la posible candidatura de Butters y le recomendó "prepararse". En respuesta, Butters indicó que tiene una relación cercana con el alcalde de Lima.

Esto lleva al analista político Jeffrey Radzinsky a sostener que tales discusiones no responden a un fraccionamiento de la derecha, sino únicamente a un interés personal.

“Lo que están intentando varios candidatos o precandidatos es primero tener una visibilidad mayor, si tiene algún sentido, en la agenda mediática y pública, porque todavía hay millones de peruanos que no lo conocen”, explicó a este medio.

López Aliaga, Cárlos Álvarez y Phillip Butters comparten un mismo espacio electoral

De la misma forma, el sociólogo Fernando Tuesta enfatizó en que se trata de candidatos que compiten por un mismo espacio electoral. “Quizá lo que buscan es ver qué posibilidad hay de que uno se quede en el camino. Ver quién saca ventaja y se posiciona primero, pues son tres candidatos que tienen una buena exposición frente a los medios”, analizó.

También, resaltó que en este cruce de palabras no se están discutiendo ideas o posiciones políticas, sino que “son ataques muy personales”. “El problema no es de programas, no es de ideologías, no es de posiciones, sino de quién es el candidato”, dijo.

En ese aspecto, coincide el gerente general de CPI (Compañía peruana de estudios de mercado y opinión pública), Omar Castro, quien sostuvo que no se trata de una lucha de ideas, sino de intereses “personalísimos”.

“Creo que esto (la situación) responde más a una estrategia de Butters, de él o de su equipo, no lo sé. Se está centrando en desprestigiar a los otros”, precisó.

En ese marco, evidenció que el comunicador está tomando una postura similar a la de Keiko Fujimori cuando se enfrentó en las elecciones contra Pedro Castillo. “Lo que busca Butters es presentarse como la única solución. Continúa con el discurso de si no gano yo, gano un comunista. Es el discurso que siempre toman los candidatos de derecha, más del fujimorismo, creo yo”, explicó.

PUEDES VER: López Aliaga y testaferro de Montesinos en la fiesta del abogado Wilber Medina

“Se trata de una lucha de interés personal por ganar espacio en un voto que considera compartido. Creo que Butters ha intentado, desde el inicio, demostrar que él es el candidato idóneo, muy por encima de Álvarez y de López Aliaga, porque de alguna manera podrían compartir votos ellos”, refirió.

Por ello, Castro recordó la situación de las elecciones del 2021, en las que los resultados de la primera vuelta dejaron a Keiko Fujimori en el primer lugar frente a Pedro Castillo y López Aliaga en el segundo y tercero, respectivamente. Esto provocó que Castillo se enfrente en segunda vuelta a la lideresa de Fuerza Popular.

“Esa vez, el Fujimorismo cogió la bandera de presentarse como la mejor opción, decían que si no ganaban ellos ganaría el comunismo, ganaría la extrema izquierda. Se presentaban como el héroe que salvaría al Perú. ¿Le funcionó? No, Keiko perdió”, manifestó Castro y comunicó que observa un comportamiento similar en Butters, sin embargo, este ignoraría que no es el camino correcto para ganar electores.

“Butters no solo ha dicho esos comentarios en una entrevista puntual, sino que lo hace en cada streaming y canal de YouTube donde participa. Al final termina con una imagen prepotente, soberbia que, de alguna manera, ya la conocíamos. Sin embargo, ahora los ataques van contra Aliaga, a quien él dice que es su tío. Entonces atacar a alguien que supuestamente te ha ayudado, no va”, informó.

En ese contexto, explicó que Butters, al darse cuenta que está siendo criticado, “está haciendo un control de daños” y da entrevistas en las que aclara todo y asegura ser amigo de ambas personas.

Secretario Nacional de Avanza País: “López Aliaga nos debe una disculpa”

Al ser consultado por esto, el secretario nacional de Avanza País, Luis Flores, aseguró a este medio que los comentarios de Butters contra Álvarez “están fuera de contexto”, pues existe una buena amistad entre ambos.

Respecto a López Aliaga, Flores rechazó los comentarios que tuvo el alcalde de Lima contra Avanza País. “Él (RLA) dijo que nuestro partido no tiene ideología e insultó a nuestro militante Fernán Altuve”, declaró.

Por ello, al ser consultado si es que descartan una eventual alianza electoral con Renovación Popular, Flores dijo: “López Aliaga primero le debe una disculpa a toda la militancia de Avanza País antes de poder sentarnos con él a tener cualquier clase de conversación. Yo le pediría que más bien a RLA que nos regale su ideario y nosotros entregarle el nuestro para estar informados y que no se generen comentarios sin argumento al respecto”, dijo.

Fuera de ello, Flores aclaró que no descartan mantener una conversación con otro partido a fin a su ideario político. “En Avanza País somos dialogantes y la alianza electoral con otro partido político es una posibilidad que no está descartada. Venimos trabajando para eso”. finalizó.

Sobre ello, Fernando Tuesta y Omar Castro coincidieron en que si bien los partidos integrados por Butters, Álvarez y Aliaga son de derecha, en realidad, tienen enfoques diferentes.

“Los tres tienen un electorado compartido. Butters parece ser de extrema derecha, mientras que López Aliaga tiene tintes progresistas y populares. Por su parte, Álvarez busca ganarse a la población haciendo suya la lucha contra la inseguridad ciudadana”, explicó Castro.

“Avanza País es un vientre de alquiler de Butters. No creo que ellos apuesten por alguien distinto porque ya es la tercera vez que cambian de candidato. Se les cayó la candidatura de Hernando de Soto y ahora solo tienen la Butters”, complementó Tuesta.