Pedro Pablo Kuczynski se pronuncia ante alerta migratoria en su contra: "Confío en que las autoridades reparen esta injusticia a la brevedad"

Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, se pronunció a través de un comunicado tras conocerse que se le impidió la salida del país el día de ayer 7 de junio por una alerta migratoria cuando se disponía a tomar un vuelo con destino a los Estados Unidos. El exmandatario calificó el hecho como una vulneración de sus derechos y espera a que las autoridades reparen la situación.

"De manera arbitraria, Migraciones no me dejo abordar mi vuelo, vulnerando todos mis derechos constitucionales (...) Confío en que las autoridades reparen esta injusticia a la brevedad", se lee.

PPK recordó que no cuenta con ninguna medida vigente que le prohíba salir del país. "Ayer, como cualquier ciudadano que no tiene impedimento de salida alguno, lo que fue confirmado por el Poder Judicial el 29 de mayo del presente año, me dirigí a abordar mi vuelo a los Estados Unidos", señala la publicación.

Kuczynski agregó que el motivo de su viaje era realizarse chequeos médicos y reunirse con su esposa. Además, indicó que ha interpuesto un habeas corpus ante lo ocurrido.

"He interpuesto un habeas corpus y me reservo el derecho de iniciar las acciones legales contra los que resulten responsables por este hecho arbitrario que afecta no solo mis derechos fundamentales, sino que afecta tremendamente mi salud", sostuvo.

PPK: Poder Judicial adelanta audiencia de impedimento de salida del país

Margarita Salcedo Guevara, jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, decidió adelantar para el hoy 8 de junio la audiencia de evaluación del impedimento de salida del país contra Pedro Pablo Kuczynski, que viene realizándose desde el medio día. Inicialmente, esta estaba programada para mañana lunes 9 de junio a las 9:00 a.m.

La decisión se tomó luego de darse a conocer que el expresidente acudió al aeropuerto Jorge Chávez para tomar un vuelo con destino a los Estados Unidos horas antes de que se evalúe el nuevo pedido del Ministerio Público. La Fiscalía de Lavado de Activos sustenta su solicitud ante la necesidad de asegurar la permanencia de Kuczynski en el Perú mientras continúan las investigaciones.

PPK: ¿Por qué se investiga al expresidente?

Pedro Pablo Kuczynski es investigado por el presunto delito de lavado de activos a raíz de las consultorías realizadas por su empresa Westfield Capital a favor de la empresa de construcción Odebrecht, mientras ocupaba cargos públicos. La tesis fiscal sostiene que hubo un conflicto de intereses y un posible uso del poder político para beneficiar a la compañía brasileña.

En años anteriores, Kuczynski ha cumplido con una detención domiciliaria por este caso y ha sido sometido a diversas restricciones. Aunque ha negado haber recibido pagos ilícitos, los informes fiscales detallan transferencias y contratos que vienen siendo analizados como parte de un esquema mayor de corrupción.

Esta investigación forma parte del megacaso 'Lava Jato', que involucra a varios expresidentes y altos funcionarios. En el caso de PPK, la investigación se encuentra en una etapa intermedia, a la espera de que se defina si se elevará a juicio oral.