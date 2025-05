Pedido de aumento salarial de Dina Boluarte es "inoportuno" y "desubicado", afirman especialistas

Dina Boluarte no desiste en el pedido de aumento de sueldo. Foto: Gobierno

Dina Boluarte busca aumentar su salario de 16 mil soles a 35 mil 568 soles. Al respecto, diversos especialistas indicaron a La República que se trata de un pedido "inoportuno" y que no llega en un contexto adecuado, pues contrasta con la baja aprobación de la jefa de Estado entre la ciudadanía.

Fernando Tuesta: "Es absolutamente inoportuno"

El tema del sueldo del presidente en general, en abstracto, es un tema que sí se debe ver. Un jefe de Estado debería tener el más alto sueldo y liderar una jerarquía salarial dentro del Ejecutivo y demás organismos. Es decir, los honorarios de los jefes de las instituciones y de los organismos autónomos deben estar por debajo de los del presidente. Sin embargo, no es nada fácil porque para lograr una correcta estructura salarial se debe realizar toda una formulación y sustento.

Ahora, si hablamos del caso exacto de Dina Boluarte, el pedido de incremento salarial es absolutamente inoportuno. La presidenta está desaprobada, así que es una noticia que cae mal. Esta propuesta no le favorece. Nadie verá con simpatía o aprobación un aumento de sueldo. Si esto se da, debería darse para el siguiente presidente, no a Boluarte.

El Ministerio de Economía va a justificar lo injustificable. Es cierto que Boluarte gana menos que los jefes de otras instituciones, pero qué raro que no se dieron cuenta antes. Lo que buscan es que Boluarte se retire con un sueldo mayor y ello le permita obtener una pensión vitalicia alta también.

Hay personas sin méritos que ganan cerca de 20 mil soles, hay cargos mal pagados y otros muy bien pagados y eso no se arregla haciéndole un ajuste a la presidenta Boluarte.

Walter Albán, ex defensor del Pueblo: "No tiene necesidad. Tiene a sus waykis"

Si esto se manejara en abstracto, uno podría entender que una distorsión que empezó en el segundo gobierno de Alan García, únicamente con fines demagógicos, se revierta. Alan García tomó una decisión demagógica que es totalmente contraproducente y es necesario sanearla. Es cierto que la estructura salarial debe estar más ordenada, pero Dina boluarte debería considerar varia cosas: la manera en la que ha llegado a la presidencia, la forma en cómo la ha ejercido, el repudio del mayor parte de la población: su trabajo es pésimo y el de sus ministros que la endiosan también. Es una mentirosa permanente y su pedido de aumento es una desvergüenza.

Creo que el repudio puede generar ira y reacción de la gente contra ella y su Gobierno. Ella pudo gestionar esto, que es algo legítimo, pero para el próximo gobierno. Ella no tiene necesidad porque tiene a sus waykis y además goza de todas las gollerías de un presidente.

A ella nadie le reconoce ningún mérito, ella es la responsable de tener a gente incapaz, de políticas absurdas, de ministros ineficientes. Es un insulto a los peruanos que ella busque beneficiarse de nosotros. Parece que no se acuerda que nadie la eligió presidenta.

La PCM y todos los que defienden su aumento de salario no son más que gente que está a su servicio y quieren aprovecharse también.

Luis Miguel Castilla Rubio, exministro de Economía: "No amerita aumentarse el sueldo"

Durante el gobierno de Alan García de manera demagógica se cortaron sueldos a la mitad. Si uno se remonta a la ley marco del empleo público, la máxima autoridad del país debe percibir el mayor sueldo de todo el estado. Cosa que no ha sucedido por motivos políticos. Este sinceramiento se ha debido hacer hace mucho y creo que no se ha hecho por consideraciones políticas mas que técnicas.

Respecto al caso específico de Boluarte, es una falta total de lectura política por la forma en cómo asumió la presidencia, su aprobación y la falta de resultados de su gestión. Ni el timing es el correcto ni creo que ella haya cumplido con ningún tipo de meta que amerite aumentarle el sueldo en particular. Es inoportuno y demuestra total desconexión con la realidad.

Sobre el informe que ha realizado el MEF, este ministerio está encargado de varios organismos del sector público y gestiona el pago y remuneraciones en materia de capital humano. Por eso, no creo que el MEF haya gatillado este informe, sino que responde a un pedido en el marco de sus competencias. Ha hecho el análisis técnico correspondiente en base a una solicitud de otra instancia y ya dependerá de la PCM decidir si esto va o no va.

Lo que sí hay que tener en cuenta es que además de que Dina Boluarte no amerita aumentarse el sueldo, sus ministros ni congresistas tampoco. Lo digo porque si a ella le aprueban un aumento, saltarán los legisladores u otros funcionarios a pedir que les incrementen también.

Ricardo Valdez, exviceministro del Interior: "Podría aumentarse el salario, pero para el próximo presidente"

Técnicamente, el máximo cargo del país, a nivel del Ejecutivo, es la presidencia de la República y debe recibir una contraprestación al nivel de esta responsabilidad. Si uno mira cuánto ganan los presidentes, podrá ver quiénes ganan más o menos, se dará cuenta que en Perú, desde el cambio que hizo Alan García, los presidentes han ganan muy poco.

El salario de un presidente se divide en cuartiles. Dina Boluarte estaría en el nivel más bajo, en el cuarto, que va desde 0% a 25%. Esto indica que algo no está bien. Los salarios deberían homologarse en torno al promedio. Los que están arriba bajar y los de abajo subir. tengamos en cuenta que el salario de la presidenta debe mandar el resto de salarios.

En la práctica eso genera un problema porque un gobierno, cualquiera que sea, quiere tener a los mejores presidentes, deberá tener un salario que al menos compense lo que estos profesionales estarían dejando de ganar en la actividad privada o internacional en la que se encuentran.

Dejando de lado un punto de vista genérico, uno tiene que medir el impacto político de esa decisión. Tratándose de una presidenta que tiene muy poca aprobación, se trata de un gesto que la mayoría lo verá mal y no por el lado técnico. Esto generará que baje en las encuestas. Tendrá un nivel de desaprobación muy alto y sería inviable su continuidad. No es recomendable dado el poco colchón político que tiene Boluarte. Podría regularizarse para el siguiente gobierno, no para ella.