César Hildebrandt recuerda al papa Francisco tras su fallecimiento: "Quiso cambiar la Iglesia”

En una nueva edición de su podcast, el periodista César Hildebrandt opinó sobre el papa Francisco, luego de que se oficializara el deceso del sumo pontífice. Para Hildebrandt, Bergoglio fue una persona que intentó reformar la institución de la Iglesia Católica para evitar que cayera en los vicios ultraconservadores que la han acompañado desde su fundación. El periodista recordó cómo esto enfureció a más de uno de sus fieles.

“¿Qué puede decir un no católico practicante del papa Francisco? A mí me gustaba, por su sencillez. (…) Me gustaba, además, porque la derecha lo odiaba. Y yo estoy con todo aquello que la derecha pueda detestar, calumniar, difamar y demás. Me encantaba cómo Milei trataba al papa y cómo luego tuvo que saludarlo ya como presidente, al papa al que llamó demonio, Satán. (…) Francisco quiso cambiar la Iglesia. El peso de la Iglesia lo doblegó. Son dos mil años de institución. Dos mil años de este milagro discutible. Del pesebre a San Pedro, de la persecución al Estado Pontificio”, señaló.

Hildebrandt aseguró que la Iglesia Católica atraviesa una crisis total en estos tiempos, representando una lejanía respecto de lo que alguna vez significó Jesucristo. El periodista consideró que el nuevo papa debería acercarse más a los orígenes cristianos y alejarse de esa impronta ultraconservadora que, en su momento, representaron personajes como Juan Luis Cipriani en el Perú.

“Nunca, como ahora, la Iglesia ha necesitado más a un nuevo Cristo. Si quisieran, deberían elegir a un nuevo Cristo. (…) Eso es lo que necesita la Iglesia Católica para salir del letargo amenazante en el que está. (…) Un letargo que ha significado el deterioro paulatino de la autoridad católica-apostólica romana sobre sus fieles. Volver a Cristo, a los orígenes. En todas las crisis uno tiene que mirar a las raíces. Alguien que eche a los mercaderes, que recuerde que la empatía con los sufridos y la compasión con las víctimas son, en el fondo, la raíz del cristianismo. (…) Ojalá que el próximo papa pertenezca al ala reformista, y no al ala cavernaria que aquí representó con tanto ahínco monseñor Cipriani”, indicó.

Papa Francisco falleció a los 88 años

Este lunes 21 de abril de 2025, a las 7:35 de la mañana en Roma, falleció el papa Francisco, primer pontífice latinoamericano y figura emblemática de la Iglesia Católica. Su deceso ocurrió en la residencia de Santa Marta, dentro de la Ciudad del Vaticano, lugar donde vivió desde su elección en 2013. La noticia fue confirmada por el cardenal Kevin Farrell a través de un comunicado oficial difundido en el canal de Telegram del Vaticano, en el que expresó el profundo pesar de la Santa Sede: “Con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco a las 07.35 horas de esta mañana ha vuelto a la casa del Padre. Su vida entera ha estado dedicada al servicio del Señor y a la Iglesia”.

La última vez que se vio públicamente al papa fue el Domingo de Pascua, 20 de abril, desde el balcón del Vaticano. A pesar de su frágil estado de salud y el visible esfuerzo para hablar, participó en los oficios religiosos y ofreció la tradicional bendición "Urbi et Orbi", con su característico saludo: “Queridos hermanos y hermanas: ¡Buena Pascua!”. En cuanto a las causas de su muerte, se sabe que el papa falleció de un ictus cerebral.

Conforme al protocolo vaticano, el féretro del papa Francisco será trasladado a la Basílica de San Pedro a partir del miércoles para permitir que los fieles se despidan de él. La fecha del funeral será determinada por los cardenales y se prevé que tenga lugar entre el cuarto y sexto día después del fallecimiento. Durante este periodo de sede vacante, la administración temporal del Vaticano recaerá en el cardenal camarlengo, Kevin Joseph Farrell, quien ejercerá funciones limitadas hasta la elección del nuevo Papa en el cónclave que deberá celebrarse dentro de los próximos 15 a 20 días. En sus palabras de despedida, Farrell recordó a Francisco como un hombre de fe valiente y compasiva, comprometido con los más necesitados y con los valores del Evangelio.