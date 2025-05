César Hildebrandt ironiza sobre la baja aprobación de Dina Boluarte: "Es la comandante cero"

En una nueva edición de su podcast, el periodista César Hildebrandt comentó los recientes resultados de las encuestas que indican que la aprobación de Dina Boluarte solo alcanza el 2%. El periodista ironizó al respecto, recordando también que gran parte de esta desaprobación se debe a sus controvertidas declaraciones, a su inacción frente a los problemas sociales y políticos que afectan al país, y a los escándalos que han marcado su gestión.

"Es la comandante cero. Pero no con 'Z', como Edén Pastora, el sandinista, sino cero con 'C'. (…) Virtualmente, el 100 % de desaprobación. Un 2 % es no tener a nadie. No tener base, respaldo ni legitimidad social alguna. Es merecer, o haber merecido, (…) la repulsa general, el desprecio general, la censura general. Pero como a ella no le entran balas y sigue hablando sandeces cada vez que puede, aconsejada por gente idiota (…)", señaló.

Para el director del semanario 'Hildebrandt en sus trece', la baja aprobación demuestra que la presidenta carece de respeto ciudadano y de legitimidad. Además, recordó que los niveles de aprobación registrados por Boluarte son históricos y no tienen precedentes.

"Ella supone que el cargo la sostiene. Y no: el cargo no sostiene; usted sostiene al cargo. La investidura no se da por un mandato constitucional: se da porque usted es digna del cargo. Y usted no es digna del cargo, y ahora la gente se ha dado cuenta. De un modo, francamente, sin precedentes", indicó.

PUEDES VER: Comisión de Ética recomienda investigar a Susel Paredes por uso de baños del Congreso por personas transexuales

Dina Boluarte quiere viajar al Vaticano en medio de récords históricos de desaprobación

En medio de récords históricos de desaprobación, una ola de delincuencia y a pesar de que el Congreso negó la autorización a Dina Boluarte para viajar al Vaticano con motivo del funeral del papa Francisco, y en medio de una crisis de seguridad agravada por la reciente masacre en Pataz, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, planteó la posibilidad de que la jefa de Estado acuda a Roma para asistir a la misa de inicio del pontificado del nuevo Papa León XIV, Robert Prevost.

Durante su presentación en el Congreso, León subrayó la relevancia de que Boluarte esté presente en la ceremonia, destacando que el nuevo sumo pontífice eligió un escudo que incorpora la bandera del Perú. En sus declaraciones, la ministra recordó que, conforme a la Constitución, la presidenta de la República es la más alta representante del país. Cabe mencionar que, según cifras del Sinadef actualizadas al 12 de mayo, se han registrado 803 homicidios en el territorio nacional.

Consultada por la prensa sobre la decisión del Parlamento de no autorizar el viaje, la titular del Mincetur señaló que se necesita realizar un análisis adecuado antes de tomar una resolución definitiva. Añadió que una vez se haya concluido esa evaluación, el Congreso informará públicamente su postura. León insistió en la importancia de hacer todo lo posible para saludar la elección del nuevo pontífice, sobre todo considerando el vínculo simbólico que representa la inclusión de la bandera peruana en su escudo.