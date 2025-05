Gobernador de Lambayeque asegura que León XIV visitará pronto Perú: "Tiene la predisposición de visitar pronto nuestro país"

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, aseguró que el papa León XIV tiene la predisposición de visitar pronto el Perú. Pérez Flores sostuvo que, durante una reunión privada que el sumo pontífice sostuvo con una delegación de peruanos en Roma, le dijo al papa que el país necesita de su visita, a lo cual León XIV expresó su interés por regresar a nuestro país.

"Le dijimos que necesitamos que él nos visite. Él está más que animado, simplemente no nos da una fecha, porque de hecho pasará por Cancillería o algo al respecto, pero está con toda la predisposición de visitar pronto nuestro país", declaró vía RPP.

Jorge Pérez también indicó que, durante la reunión, le mencionó al papa sobre la nueva ruta turística que se viene desarrollando en la región, destacando diversos lugares donde el papa ejerció su ministerio eclesial en nuestro país.

"Le hemos mencionado al santo padre y la verdad es que está más que emocionado. No hay palabras, simplemente dice ‘muchas gracias por todo y oren por mí’, y creo que eso es más que más que decir ‘adelante, háganlo’. Creo que es algo maravilloso."

Gobernador se incomodó tras consultarle cuánto gastó en el viaje

Durante la entrevista, se le consultó a Pérez Flores cuánto habría gastado en el viaje. El gobernador de Lambayeque, lejos de responder con claridad la pregunta, desvió el tema y no fue hasta que se insistió con la consulta que respondió de forma fastidiada que no tenía conocimiento del tema.

"'¿Cuál es el problema del costo del viaje? Discúlpenme, yo no soy la persona que ve el tema de costos, yo soy el gobernador y a mí me ponen los pasajes para poder yo viajar. Y si es que hay alguna situación que devolver, yo lo devuelvo todo. No sé de qué parte me hablas en esa situación, ponerme prácticamente como que yo me estoy aprovechando de algo que no corresponde", sostuvo.

Jorge Pérez agregó que él devuelve el dinero sobrante que se le asigna, añadiendo que no es una persona que vive del Estado. Pérez buscó resaltar que, cuando ejercía su profesión como médico, atendió a personas de manera gratuita.

"Porque cuando yo gasto, normalmente, mi alimentación y todo lo demás, todo lo devuelvo, y eso lo hago casi todas las semanas. (...) No estás hablando con una persona que vive del Estado. Yo regalo mis cosas al Estado, no por ser gobernador o político. Lo he hecho cuando he estado en la parte civil y soy médico. He atendido a más de 300 mil pacientes de manera gratuita", mencionó.

¿Cuándo regresa el gobernador de Lambayeque al Perú?

Según el acuerdo del Consejo Regional del Gobierno Regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores debe regresar al país el 20 de mayo. La autorización del viaje empezó el pasado 16 de mayo. "Autorizar el viaje al exterior del Gobernador del Gobierno Regional Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, a la ciudad de Roma, del 16 al 20 de mayo del 2025", se lee en el documento.

Respecto al costo del viaje, la misma resolución indica que los gastos fueron cubiertos por el GORE de Lambayeque, y ascienden a 540 dólares al día, por concepto de viáticos. El total de la estadía del gobernador ha costado 2.160 dólares, mientras que por conceptos de pasajes el monto llegó a los 4.977 dólares.