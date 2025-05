El papa León XIV tuvo una reunión con una delegación peruana que viajó hasta El Vaticano para asistir a su ceremonia de entronización, con el que dio inició a su pontificado. En el encuentro, Robert Prevost inició recordando al papa Francisco, luego tuvo unas sentidas palabras hacia el Perú y volvió a referirse a su querida Chiclayo.

"Cuando él (papa Francisco) salió del hospital, tuve audiencias personales con él y daba buenas señales, todos teníamos esperanza que se mejore ... después llegó la semana santa, estuvo presente en algunos momentos, pero ya en domingo de pascua, nos dimos cuenta que estaba bastante mal", señaló sobre su antecesor.

Seguido reflexionó acerca de lo que significó ser elegido por los demás obispos como el nuevo Papa y que pese a que la decisión lo tomó por sorpresa, lo aceptó al ser la voluntad de Dios.

"Jamás me había pasado por la mente que iba a pasar lo que pasó (...) nuestro Dios nos da sorpresas y son grandes a veces, pero como he dicho también en algún momento como director espiritual, hay que saber aceptar la voluntad de Dios, aunque nos guste o no nos sea fácil", indicó.

El momento más sentido ocurrió casi al final de la reunión cuando el papa León XIV se refirió al Perú y agradeció las muestras de afecto que recibió desde nuestro país.

"Ustedes saben que el Perú está muy presente en mi vida y mi corazón (...) agradezo muchísimo, algunos viven en Roma, otros vienen de lejos para estar aquí en esta audiencia (...) la fe que la comunión, la comunidad, la amistad y lo que significa en la vida de cada uno de nosotros lo que Perú puede ofrecer al mundo. Es muy hermoso esto y gracias a ustedes, gracias al Perú por toda esta solidaridad y por acompañarme estos días con tantas manifestaciones y afecto", expresó el sumo pontífice que terminó su dialogo con un "¡Viva Chiclayo".