Alfonso López-Chau y Modesto Montoya protagonizan tenso cruce por la labor del candidato como rector de la UNI

Un intenso momento se vivió durante la entrevista entre Alfonso López-Chau, precandidato presidencial de Ahora Nación, y Modesto Montoya, físico y exministro del Ambiente durante el gobierno de Pedro Castillo. La conversación formó parte de una serie de encuentros organizados por Montoya con diversos aspirantes a la presidencia de cara a las elecciones de 2026. A lo largo de la entrevista, ambos protagonizaron diversos cruces, con una tensión que fue en aumento.

El primer momento de confrontación surgió cuando Montoya hizo referencia al rol del hijo de López-Chau dentro del partido. “Yo escuché (…) que te decían que no podía ser que el partido que supuestamente fue fundado por los jóvenes tenga como máximas autoridades a miembros de (tu) familia. Esa es una duda que hay en mucha gente”, comentó el entrevistador. Ante lo cual, López-Chau respondió: “Tu pregunta parece un poquito mezquina. Pero te la voy a aclarar. (…) Haya de la Torre, su hermano era militante del APRA. (…) Ahora, mi hijo, con la oposición de sus padres, ocupa ese cargo. (…)”.

La tensión se incrementó cuando Montoya aludió a la trayectoria universitaria del precandidato. López-Chau replicó acusando a Montoya de sentir “envidia” por sus logros académicos: “Sin ser mezquino. Hay envidia, yo postulé a decano. Tú postulaste a decano, que fue un puesto académico y político, y quedaste en último lugar. Los estudiantes no te favorecieron. (…) Tú postulaste para decano y no llegaste, y yo postulé al rectorado y el 69% de los estudiantes votó a favor mío. ¿Qué juicio te merece esto? ¿Está mal o te da envidia? (...) Tú eres de ciencia, pero, discúlpame; en política me pareces un poco limitado (...)”.

PUEDES VER: Gobierno de Dina Boluarte aprueba plazos que ponen fin a diligencias para buscar víctimas de desaparición forzada

López-Chau también cuestionó la trayectoria política de Modesto Montoya

Uno de los puntos más álgidos de la entrevista se dio cuando López-Chau criticó la gestión de Montoya como ministro del Ambiente. Según el precandidato, durante su paso por el cargo no se concretaron propuestas clave. “Cuando yo estuve en tu despacho, te dije: ‘Modesto, en dos horas haces una comisión multisectorial para que el Perú tenga su planta de hidrógeno verde’. Pero no, me invitas a tu programa, mezquinamente, y apuntas errores chiquitos. Tú no sabías nada de hidrógeno verde, y si sabías, peor aún, porque no hiciste nada. (...) Tú eras ministro, y te dije que hagas algo. (...)”, señaló López-Chau.

Hacia el final de la conversación, el precandidato volvió a referirse a su gestión como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y lanzó una crítica directa a Montoya por su desempeño en la misma casa de estudios: “Yo te muestro acá estadísticas. (…) Son cosas positivas que tú no citas. Tuvo que llegar alguien que no era de la UNI. (…) ¿Tú qué hiciste en todos estos años? ¿Qué hiciste tú?”, concluyó.