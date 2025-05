Captan a Juan Santiváñez llegando a Palacio de Gobierno en vehículo de proveedora del Estado

El censurado exministro del Interior y miembro de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial y Consejo Directivo de la Sucamec, fue captado llegando a Palacio de Gobierno antes de la juramentación en un vehículo Jeep rojo. De acuerdo con lo revelado por la Unidad de Investigación de Canal N, el auto pertenece a Sharon Patricia De la Cruz Mori, quien es proveedora del Estado desde el año 2016.

De la Cruz registra 25 órdenes de servicio con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio de Salud entre el 2016 y 2024 por un monto total de más de 500.000 soles. Asimismo, Delicatezze E.I.R.L., empresa de la que aparece como titular gerente, facturó en el 2024 y en lo que va de este año más de medio millón de soles con el Estado.

Santiváñez al ser consultado por Canal N por el uso de este vehículo y dijo no conocer de quien era la propiedad. "Desconocía de quien era, el vehículo me lo prestó mi abogado, ya que hace unos días tuve un siniestro con mi vehículo", mencionó el extitular.

Por su parte, Sharon De la Cruz, dijo que no sabía que Santiváñez lo estaba manejando pues ella se lo prestó al abogado. "Se lo di en calidad de prueba, ya que lo quería comprar, no es un carro nuevo, el doctor Miranda lo estaba manejando. Hoy me sorprendió que saquen que el señor Santiváñez lo manejaba (...) ya nadie lo querrá comprar", sostuvo para el mencionado medio.

Stefano Miranda, abogado del exministro del Interior, asumió la responsabilidad de haberle dado el auto. "El vehículo se lo he prestado hace unos días a Juan José porque me comentó que hace unos días había tenido un accidente de tránsito y se lo presté. Ese carro le pertenece a mi cliente, posiblemente lo compre, ella está molestísima porque no tenía su autorización, yo le estoy dando mi carro ahora (a Santiváñez)", explicó.

Juan Santiváñez es ahora miembro del Consejo Directivo de Sucamec

El cuestionado Juan Santiváñez ha vuelto al ámbito del Ministerio del Interior. En esta ocasión, el gobierno de Dina Boluarte lo ha nombrado integrante del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). Su designación fue formalizada el miércoles 7 de mayo mediante la Resolución Suprema N.º 069-2025-IN, publicada en el diario oficial El Peruano.