RMP sobre designación de Arana como primer ministro: "O era él o era Morgan Quero por sobón"

Rosa María Palacios comentó acerca de la decisión de la presidenta Dina Boluarte, quien decidió mantener un gabinete sin cambios significativos y marcado por cuestionamientos, sin incorporar nuevos perfiles técnicos ni representantes de diversas fuerzas políticas, ayer nombró a Eduardo Arana como nuevo presidente del Consejo de Ministros, en sustitución de Gustavo Adrianzén.

"El ministro de justicia Eduardo Arana dejó de ser ministro de justicia para convertirse en el presidente del Consejo de Ministros tras la renuncia de Gustavo Adrianzén. Arana es un ministro que tenía, esperemos que ahora cambie, un perfil bajo, pocas declaraciones a la prensa. Está ahí desde hace mucho tiempo, viene del gabinete Otárola y Otárola mismo lo ha dicho, ha sido el poder detrás del poder, el ministro más cercano a Dina Boluarte, el que más horas se ha reunido con ella, su asesor jurídico, también de confianza de su hermano Nicanor. No había dónde más buscar en realidad o era él o era Quero por sobón", sostuvo.

Palacios habló sobre la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, quien rechazó la invitación de Dina Boluarte, para asistir al Vaticano por la entronización del Papa León XIV a través de un comunicado, publicado en la red social X, agradeció la consideración, pero precisó que su agenda internacional le impide participar en la actividad oficial.

"La presidenta del poder judicial, Janet Teo, rechazó la invitación, muy educada, que no sabía santo de qué la invitaba de Boluarte si ella no era la dueña del santo, pero en fin, dijo que no, que tenía una invitación ya pactada de una reunión de los presidentes de Cortes Supremas de la región en República Dominicana en la misma fecha y que no iba a poder asistir. Dina Boluarte no es la dueña del santo reitero no tiene por qué estar diciendo "Trépense a mi avión yo los llevo a la al tono." Así no funcionan las cosas en la diplomacia internacional", explicó la periodista.