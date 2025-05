¿Indirecta a Dina Boluarte?: Cardenal Barreto asegura que el Papa León XIV sabe sobre las muertes en protestas

El cardenal peruano Pedro Barreto contó con entusiasmo que continúa teniendo comunicación con el papa León XIV, quien laboró en el Perú por cerca de 40 años. Barreto cree que la visita del sumo pontífice al Perú es muy probable; sin embargo, aún no hay una fecha definida.

Barreto llegó a Tacna para anunciar las actividades que se desarrollarán por los 25 años de la plataforma jesuita "Coraje", la cual brinda ayuda social a las poblaciones más necesitadas.

En la conferencia relató que, la mañana de este 14 de mayo, envió al papa un video de la película "El padrecito", interpretado por el cómico Mario Moreno "Cantinflas". En filme, Cantinflas habla de las enseñanzas de León XIII, el antecesor del papa.

Barreto envió el vídeo a forma de broma diciéndole "aquí Cantinflas predijo al siguiente papa". "Me contestó de inmediato. Me dijo 'gracias, estoy muy animado también, saludos'. Lógicamente no podemos hablar por mucho tiempo", declaró el cardenal peruano.

Cardenal Barreto llegó a Tacna para anunciar las actividades por el aniversario de "Coraje". Créditos: Liz Ferrer / La República.





Para Barreto el Perú entero tiene motivo para estar feliz ante la elección de Robert Prevost como papa, ya que a pesar de haber nacido en Estados Unidos, el corazón del nuevo papa "es bien peruano". Sostuvo también que el sumo pontífice está al tanto de la situación política del Perú.

"Él siempre está muy atento a lo que pasa en el Perú. Él sabe muy bien lo que significó la pandemia. Lo que significó Sendero Luminoso. El sabe también sobre la muerte de inocentes por protestar contra las injusticias que vivíamos. Es un papa que realmente nos va iluminar en todos los problemas que podamos tener, no solo en el Perú sino también en el mundo", concluyó.