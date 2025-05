RMP sobre censura contra Gustavo Adrianzén en el Congreso: "Probablemente, mañana se vaya sin pena ni gloria"

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió a las cuatro mociones de censura que se debatirán y votarán en el Congreso contra el primer ministro, Gustavo Adrianzén, debido a su deficiente manejo en la lucha contra la delincuencia tras la masacre en Pataz. Como se recuerda, el Parlamento revisará estos pedidos durante el Pleno del Hemiciclo el miércoles 14 de mayo a las 10:0 a.m.

En ese sentido, Palacios resaltó que, pese a que Adrianzén habría facilitado la promulgación de las leyes aprobadas por el Legislativo y que favorecieron al crimen organizado, la suerte del presidente del Consejo de Ministros estaría echada y sería removido del cargo.

"Todas las leyes pro crimen de este Congreso, Adrianzén las ha pasado, no ha liderado una oposición, en lo absoluto. Todas estas normas que este Congreso ha aprobado manifiestamente inconstitucionales, violatorias de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y, Adrianzén lo sabe, han sido facilitadas por él. Ya no les sirve y, probablemente, mañana se vaya sin pena ni gloria. Y, seguramente, la presidenta le dé una chambita alrededor de ella en la medida que ha sido bastante sobón", dijo.

RMP y el mensaje del Congreso a Dina Boluarte

En tanto, Rosa María Palacios comentó sobre el mensaje que el Congreso le estaría enviando a la presidenta Dina Boluarte con la moción de censura contra su jefe de gabinete ministerial, pese a que cuentan con una baja popularidad debido a los serios cuestionamientos en el accionar del Gobierno.

"El mensaje del Congreso a Dina Boluarte es: 'tú estás acá para servirnos, pero ya tu ministro no nos sirve. Tienes 2% de popularidad, pero tu ministro ya no nos es útil porque es muy torpe'. Salió a decir que no tenían noticias de un secuestro cuando habían sido asesinados trece trabajadores en Pataz en un socavón", dijo.

Por otro lado, la conductora de Sin Guion resaltó el cambio de opinión de la bancada de Vladimir Cerrón, Perú Libre, al decidir apoyar las mociones de censura contra Adrianzén y destacó que, con dicho respaldo, se completarían los votos necesarios (66) para poder concretar la remoción del primer ministro del cargo.

"Los nueve miembros de Perú Libre van a votar a favor de la censura. Con lo cual, si asisten todos los que han firmado las mociones de censura más estos nueve votos ya alcanzan los 66 para censurar a Adrianzén, eso puede suceder mañana. ¿Hay peligro de que se disuelva el Congreso? Ninguno", enfatizó.