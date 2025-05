Pedro Castillo rechaza a su abogado durante juicio oral: "No tengo nada que conferenciar y no tengo defensa"

El expresidente Pedro Castillo volvió a rechazar a su abogado en el juicio oral en su contra por el intento fallido de golpe de Estado del pasado de diciembre de 2022 que se viene desarrollando en el penal de Barbadillo. El exmandatario se negó a identificarse ante la jueza Norma Carbajal y se rehusó a conferenciar con su defensa. Cabe recordar que Castillo es acusado por los delitos de rebelión y abuso de autoridad, por lo que la Fiscalía exige 34 años de prisión efectiva en su contra.

"No tengo nada que conferenciar, estimados magistrados y tampoco tengo defensa, señora fiscal", sostuvo ante los jueces presentes en la sala.

Es importante precisar que el expresidente ha venido arremetiendo constantemente contra los magistrados a cargo de su caso e incluso amenazó con una denuncia constitucional. "Usted ha adelantado opinión en este juicio y eso es infracción a la constitución y eso merece una denuncia constitucional, rechazo este juicio", mencionó en esa oportunidad.

En esa misma línea, días después, parlamentarios de la bancada de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo presentaron una denuncia constitucional contra los jueces del proceso contra Castillo, José Antonio Neyra Flores, Salomón Guerrero López y Norma Beatriz Carbajal Chávez.

Benji Espinoza señala que la decisión por el juicio de Pedro Castillo ya está tomada

El exabogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, en entrevista con La República declaró que la decisión de los magistrados en el juicio contra el expresidente por el fallido golpe de Estado está tomada y que4 cree que el proceso es solo un trámite. "Yo creo que el juicio de Castillo es un mero trámite, yo creo que la decisión ya está tomada antes de iniciar el juicio. Lamentablemente, creo eso", sostuvo para este medio.

Asimismo, explicó que no existe el delito de alzamiento en armas cometido por Pedro Castillo y que si realmente hubiera un debido proceso, todos terminarían absueltos.

"No hay un alzamiento en armas. Yo creo que el caso ha nacido muerto para la Fiscalía. Yo creo que no es cómo hace la Fiscalía, sino que no tiene cómo construir, cómo hacer. Si es el juicio, si llevara con todas las garantías, debería haber absolución para todos, el juicio debería tener una terminal en una absolución total, absoluto y completo de todos, creo que ocurrirá lo contrario", mencionó Espinoza