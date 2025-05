Harvey Colchado: "El Gobierno ha sido tomado por mafias que están enquistadas en el Legislativo y en el Ejecutivo"

El coronel en retiro de la PNP, Harvey Colchado, se refirió a las normas aprobadas por el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte que benefician al crimen organizado y dificultan la lucha contra la delincuencia. En una entrevista para Sin Guion, dirigido por Rosa María Palacios, Colchado señaló que el interés de las autoridades es protegerse de las investigaciones fiscales en sus contras.

Es preciso resaltar que ambos poderes aprobaron —entre las más llamativas y no todas— la Ley 32108, que excluye a los delitos con penas menores a seis años en procesos por organización criminal y obliga la Fiscalía a que se cuente con la presencia de los abogados para delincuentes para poder realizar allanamientos. Asimismo, la Ley 31190 que reduce el plazo de colaboración eficaz a 8 meses, así como la Ley 31207 que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002. En diciembre del 2024, se derogó la detención preliminar, herramienta fundamental para detener a investigados que no se encuentren en flagrancia.

"Lo que sucede acá es lo siguiente: que la democracia, el Gobierno ha sido tomado por mafias que están enquistadas en el Legislativo y en el Ejecutivo y ellos se quieren proteger. No les conviene potenciar a la Policía, poner a los mejores policías por meritocracia en los puestos para que puedan combatir la criminalidad por cuidarse ellos de su corrupción, pero beneficia a los delincuentes de delitos urbanos violentos y tampoco ascienden a los que merecen ascender por meritocracia", sostuvo.

Una de las normas más llamativas fue la Ley 32130, que le faculta a la PNP iniciar las investigaciones preliminares en casos de delitos graves y no el Ministerio Público. Es en ese sentido, que Colchado le llamó la atención la falta de pericia del Gobierno de Dina Boluarte para combatir la inseguridad en Pataz.

"A mí me da una pena porque veo que, entre bombos y platillos, dicen: Se están enviando 1000 policías a Pataz, pero no, todos se van a hacer trabajo de patrullaje. (…) El crimen organizado no se combate con prevención, se combate con investigación e inteligencia y esto no va a parar si es que esto no cambia", resaltó.

Harvey Colchado: "Se ha dejado de apoyar a la PNP, Fiscalía y Poder Judicial"

En esa misma línea, el coronel en retiro destacó que los poderes del Estado han dejado de apoyar a las instituciones que se encargan de luchar contra la criminalidad, como la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Asimismo, Colchado mencionó que todas las decisiones del Congreso y el Gobierno agravaron la lucha contra la criminalidad.

"Justamente, se ha dejado de apoyar a la Policía, a la Fiscalía, al Poder Judicial para combatir estos delitos urbanos y violentos que vienen sobre todo la extorsión y sicariato. Pero ¿para qué? Para que los grupos que están en el poder financiados por las economías ilegales puedan funcionar y festinar con grandes ingresos por parte de ellos y poder vivir tranquilamente. Entonces, han permitido que crezca la criminalidad urbana violenta para que todos los las antenas, los visores, vayan hacia ello y nadie vea cómo se desarrollan las economías", aseguró.

Asimismo, Colchado aseveró que las leyes aprobadas por el Congreso agravan la lucha contra la delincuencia en el Perú y perjudican el día a día de la ciudadanía.

"Efectivamente, el funcionario corrupto que está en el poder propone esas normas, se aprueban las normas para él cuidarse; no hay coloración eficaz, no hay escuchas, los allanamientos se dificultan, se cambia el tipo penal y muchos delitos salen", dijo.