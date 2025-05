Elio Riera, el nuevo vocero Alianza para el Progreso (APP), se refirió a la contratación de la "hija política" de César Acuña, Yessenia Lozano Millones, en el Centro de Modalidades Formativa del Congreso, por el que, actualmente, percibe un salario de S/19.000. En ese contexto, durante una entrevista para un medio local, Riera defendió que la adjudicación de Lozano Millones en el Parlamento y señaló que no hay "irregularidades" al ser asignada como jefa de dicha área.

Es preciso mencionar que, en un reportaje del dominical Cuarto Poder, se pudo apreciar que dentro de la mencionada oficina dirigida, lucía un retrato del fundador de APP detrás del asiento de la titular del área encargada. Asimismo, el informe periodístico también resaltó que Lozano no cuenta con una maestría registrada en Sunedu para ejercer el cargo, pese a que el Congreso emitió un comunicado respaldando la contratación y publicando un título de estudios de la trabajadora.

PUEDES VER: Elecciones 2026: Heduardicidio ironiza sobre los constantes intentos de inhabilitación desde el Congreso

"En el caso concreto, con respecto al desempeño de la señorita Yessenia (Lozano) se cuestiona mucho el tema del ingreso económico y se cuestiona en función a los grados que tendría o no tendría. Lo que no se dice es que no existe ningún quebrantamiento legal, norma que se haya vulnerado. Esta oficina, de modalidades formativa del Congreso, data del año 2022, creado expresamente bajo autonomía presupuestaria del Congreso de la República y, bajo determinado estándares, es que, finalmente, se asigna un personal de confianza a esta labor. ¿Algo irregular con respecto a ello? Considero que no", comentó.

En otro momento, Riera — exabogado del dictador Alberto Fujimori — explicó que el cargo que ostenta Lozano Millones es de "confianza" y que habría seguido el procedimiento regular. Además, pese a lo antes mencionado, adelantó que desde APP no planean removerla del puesto.

"Para alcanzar este cargo de confianza tiene que seguir un procedimiento regular, no basta con que sencillamente se asigne por el presidente del Congreso, tiene que seguir un procedimiento regular por el área presupuestaria del Congreso (…) Ha seguido los cánones regulares. De aquí a requerir, por qué no, que todos los funcionarios públicos tengan maestrías y doctorados es otro tema. ¿Pero se escapa del marco de lo legal? De ninguna manera. "No, no correspondería porque no ha cometido nada irregular", dijo.

PUEDES VER: Willax ataca a la fiscal Villar y a juez Carhuancho por caso contra Erasmo Wong

Eduardo Salhuana viajó a China con Yessenia Lozano

No todo acaba ahí. El 3 de enero de este año, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, viajó a China junto a Jaqueline Yessenia Lozano, quien es 'hija política' de César Acuña y fue candidata al Parlamento por Alianza para el Progreso (APP). En la actualidad, Lozano Millones se desempeña como jefa de Modalidades Formativas del Parlamento, un cargo que se creó recientemente y por el que recibe un salario de S/19.000.

Cabe precisar que, durante el viaje de Salhuana en enero, Yessenia tuvo todos sus viáticos cubiertos. Sin embargo, en esa ocasión, el presidente del Parlamento explicó que los gastos habían sido asumidos por la República Popular de China.