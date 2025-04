"Hija política" de César Acuña en el Congreso: parlamentarios se pronuncian por oficina asignada a militante de APP

Luego de revelarse que la "hija política" de César Acuña y militante de Alianza para el Progreso (APP), Yessenia Lozano Millones, gana más de S/19.000 como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso, diversos parlamentarios de Avanza País, Bancada Socialista y APP, pidieron explicaciones a la Mesa Directiva por la contratación de Lozano en 2024, durante la gestión de Eduardo Salhuana. La mencionada oficina tendría como finalidad contratar a estudiantes para realizar sus prácticas preprofesionales; sin embargo, siete meses después, no se registra a ningún universitario laborando en el Parlamento.

En comunicación con la prensa, el legislador Alejandro Cavero (Avanza País) mostró su preocupación por el uso y actividades que se realizan en el mencionado despacho. Además, rechazó que, en un primer momento, se haya encontrado el cuadro de César Acuña colgado en las paredes de la oficina.

"El uso político de una oficina que institucionalmente pertenece al Congreso, me preocupa, porque no es la oficina de una bancada o un parlamentario. El uso de la imagen del presidente de un partido político en específico, a mí me preocupa. A lo que se dedica la oficina, lo que recién están en proceso de convocatoria, para que en el Congreso puedan existir prácticas preprofesionales", dijo.

Por su parte, el congresista Jaime Quito (Bancada Socialista) criticó el elevado sueldo que percibe Yessenia Lozano a pesar de que, tras siete meses de asumir el cargo, no haya ningún practicante trabajando en el Parlamento. "Mientras todo el mundo pide puesto de trabajo, acá un trabajador que ni siquiera tendría un título profesional, gana S/19.000. En siete meses se tendría que tener resultados, ya tendríamos personas preprofesionales, pero no tenemos ninguno de ellos. No era necesario traerse una persona desde afuera allega a un partido que hoy preside el Congreso", enfatizó.

Por otro lado, el parlamentario Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) instó a la Mesa Directiva y al oficial mayor, Giovanni Forno, a brindar explicaciones. "El que tiene que informar sobre esto es la Mesa Directiva y el oficial mayor, que ha creado la oficina. No importa que sea de un partido político, sino que cumpla el perfil. Pregúntenle a la Mesa Directiva que son los que tiene que dar cuentas. Es una directiva que tiene que dar con los responsables".

Mientras tanto, el congresista de Honor y Democracia, José Cueto, criticó la contratación de Lozano. "La verdad es que deja mucho que desear. Poner a una chica que no tiene ningún pergamino. El Congreso necesita una reestructuración total de la parte administrativa".

Su colega, Américo Gonza (Perú Libre), responsabilizó al presidente del Parlamento: "La verdad, ese es ya un tema administrativo del Congreso, quien lo dirige es Salhuana, de Alianza para el Progreso. Hemos visto que, en los últimos años, APP, siempre ha dirigido el Congreso".

En esa misma línea, el intengrante de la bancada de Somos Perú, Edgar Tello Montes, rechazó la contratación de Lozano Millones y enfatizó que no cumple con los requisitos necesarios para ocupar el puesto. "Rechazo el uso indebido de recursos públicos. Exijo explicaciones a la mesa directiva y a la Oficial Mayor del Congreso sobre la oficina denominada Centro de Modalidades Formativas (…)Esta oficina, financiada con dinero del Estado, estaría sirviendo de plataforma para beneficiar a una militante del partido de César Acuña. Con apenas un grado de bachillerato, Lozano no cumpliría con los requisitos técnicos para el cargo que ocupa", publicó en su cuenta oficial de X.

PUEDES VER: Juan Rivva Lamas, el sacerdote que defiende al Sodalicio durante misa y critica al papa Francisco por disolverlo

Congreso defiende contratación, pero Eduardo Salhuana no responde a la prensa

En horas de la mañana del lunes 28 de abril, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, evitó dar declaraciones a la prensa tras ser abordado para tomar sus descargos sobre la contratación de Yessenia Lozano. "Tengo una reunión importante", dijo al ingresar al Parlamento por la puerta lateral.

Sin embargo, horas más tarde, el Legislativo emitió un comunicado en el que respaldan la contratación de Lozano e indican que cuenta con título profesional de abogada y cuenta con más de 5 años de experiencia en el Estado.

"Es falso que el Centro de Modalidades Formativas se "haya creado recientemente por la mesa directiva…", como también es falso, que la señorita Lozano carezca de título profesional y no cumpla con los requisitos", se lee en el comunicado.

Congreso ordenó retirar cuadros de políticos en todas sus oficinas

En su mismo comunicado, el Congreso informó que le ordenó de a la Oficialía Mayor, a cargo de Giovanni Forno, retirar la imágenes que hagan referencia a partidos o líderes políticos en todas las oficinas de la institución.