La necesaria vigencia de los reporteros de investigación de La República

Nacida cinco años antes del cambio de siglo, la reportera Rosmery Tapara es una centennial que revisa La República en el smartphone. Su rutina informativa es singular. Cada mañana ‘escrolea’ su pantalla para leer la información que le interesa, escucha pódcast de noticias en su dispositivo y se comunica por llamadas de WhatsApp con su jefe, Ángel Páez, para coordinar las notas pendientes de la Unidad de Investigación de este diario.

Cuando se formó este equipo, hace 35 años, en febrero de 1990, los periodistas usaban menos términos anglos, no había internet, y eso de tener videollamadas solo existía en la ciencia ficción. Lo que sí se necesitaba era tener un entendimiento profundo de lo que pasaba en el país. Ese año alcanzamos la cifra récord de 7.650% de inflación, Sendero Luminoso consolidó su presencia en los pueblos jóvenes de Lima y Alberto Fujimori llegó al poder.

De esos tres temas, a la Unidad de Investigación se le asignó cubrir los hechos de la guerra contra Sendero, lo que los llevaría después y en paralelo a narrar las incidencias del combate al narcotráfico en el Huallaga y a descubrir las conexiones de ese delito con Vladimiro Montesinos.

“La guerra interna estaba muy vinculada con el narcotráfico y este con la corrupción. Eran circuitos del crimen, todo estaba relacionado entre sí. Y cuando hablamos de guerra interna y narcotráfico, hablamos de militares, una de las patas que sostenían la mesa del régimen de Fujimori y Montesinos”, recuerda Ángel Páez, fundador y jefe de la Unidad de Investigación desde hace tres décadas y un lustro.

Su equipo inicial estaba formado por los reporteros Mónica Vecco, Francisco Matos, Francisco Reyes y los fotoperiodistas Mónica Newton y Virgilio Grajeda.

Juntos pasaron de contar cómo se combatía la insania del terrorismo a descubrir cómo los mandos militares hacían compras millonarias y amañadas con la anuencia cómplice del fujimorato. Ese fue uno de los sellos del primer equipo de reporteros investigadores de La República, el seguimiento exhaustivo a las compras militares.

De allí vino uno de sus casos más emblemático: el descubrimiento del esquema de corrupción con el que se adquirió 39 aviones de combate MiG-29 y Sukhoi-25 a traficantes de armas. Caso que concluyó el año pasado, con la sentencia a los funcionarios implicados en este negociado, 28 años después de que Ángel Páez lo denunciara en primera plana.

“Nosotros no hacemos investigaciones de uno o dos episodios. Seguimos el caso hasta resolverlo, muy al estilo gringo, y eso pasa a veces muchos años después”, afirma Páez.

El paso del tiempo tiene eso. Te permite ver el inicio y el final de los casos que llevas. Pero el tiempo también puede conspirar contra los investigadores.

Virgilio Grajeda, Mónica Newton, Ángel Páez, Francisco Matos, Mónica Vecco y Francisco Reyes. El equipo original de la unidad de investigación de La República. Fotografía: Archivo La República.

¿Cómo hacer fuentes en el 2025?

Antes de llegar a la Unidad de Investigación de La República, Doris Aguirre era una experimentada reportera que cubría hechos policiales. Tenía una envidiable lista de fuentes en unidades especializadas como la División de Investigación de Homicidios o la de secuestros. Los jóvenes oficiales que conoció en ese tiempo se volvieron sus contactos principales para denunciar años después casos de corrupción en la Policía. Los tenientes se volvieron comandantes. Y los comandantes asumieron como generales. Doris tenía llegada a esos mandos. Todo marchaba bastante bien. Y entonces vino el covid.

En medio de la peste, fallecieron algunos oficiales que servían como fuente a Doris, otros pasaron al retiro. Su lista de contactos se fue desactualizando. Así que decidió renovarla.

“El reporterismo policiaco me sirvió mucho, pero mis fuentes han envejecido. Así que ahora visito a los oficiales que me pueden ayudar. A veces los llamo por teléfono, pero me mandan a la Oficina de Prensa. Entonces voy a sus dependencias. Les digo que estoy interesada en trabajar con ellos y creo que por lo general les caigo bien. Podemos ver casos de crímenes, homicidios, secuestros, de minería ilegal, pero lo importante es hablar con ellos cara a cara”, dice Doris.

Edmundo Cruz es uno de los reporteros de investigación más respetados del país. Estuvo en la Unidad de Investigación dos décadas, de 1996 a 2015. A él le corresponden dos destapes históricos: la revelación de la compra de las líneas editoriales de los canales de televisión al SIN de Montesinos el año 2000 y el descubrimiento de las fosas de Putis, la excavación más grande y cruenta de la época de la violencia política.

Edmundo tiene una visión particular sobre la relación entre los periodistas y sus fuentes. Él sostiene que un reportero puede buscar fuentes por diferentes motivos, todos válidos: pluralidad de opiniones, especialización en el tema, valoración de antecedentes, etc. Lo que no se puede olvidar —dice— es que una fuente tiene intereses propios y diversos, y su información debe verificarse.

Pero lo que está prohibido, afirma el veterano reportero, es aprovecharse de un informante, pensar en él “como un objeto útil y desechable”. Ese es su credo.

Profesión en riesgo

En un artículo publicado el 22 de abril, titulado ‘El Periodismo ha muerto’, el politólogo argentino Matías Boglione recordaba una cifra de 2024 del Digital News Report del Instituto Reuters: solo el 11% de los medios en América Latina sostiene una unidad dedicada exclusivamente a la investigación.

Ángel Páez es consciente de ello. La Unidad de Investigación de este diario es una de las pocas que sobrevive en la vorágine que viven los medios nacionales en la actualidad.

Para él, el periodismo de investigación ha migrado a las plataformas independientes. “Allí están IDL-Reporteros, Ojo Público, Convoca, Salud con lupa, etc. Y ahora su información rebota en medios tradicionales”, dice.

Pero el esfuerzo de los periodistas de investigación se ve mermado por el cambio en los hábitos de consumo informativo. Las noticias llegan en soportes multimedia como el TikTok o YouTube. Hay que adaptarse, usar herramientas nuevas como la IA, pero sin dejar de lado las reglas básicas del oficio.

“La IA puede ayudarte a procesar y ordenar información, pero no puede decirte dónde y quién está cometiendo un acto de corrupción. La reportería sigue vigente”, afirma Páez.

Si la tecnología no es una amenaza sino una herramienta, otras situaciones sí son un verdadero riesgo para los reporteros de investigación.

Doris Aguirre lo sabe bien. En sus viajes por el Vraem ha sobrevivido al fuego de metralletas durante el toque de queda, a caminos rotos o ríos en crecida. Pero es en el penal de Lurigancho donde pensó que iba a morir.

Era 2012. Los ataques de sicarios en Lima crecían. Doris contactó a uno de estos homicidas para entender cómo operaba, de quién dependía o si tenía una organización detrás. El sicario la citó en el penal. Cuando Doris se retiraba, después de conversar con él, 30 internos la rodearon. Pensaban que estaba allí para denunciar las gollerías de las que gozaban en sus pabellones. La reportera les explicó que ese no era su trabajo. Cuando estaban a punto de agredirla, un agente de la Policía la auxilió.

“Es el momento en el que sentí más miedo en todos mis años de periodista”, cuenta.

A Páez, tres generales trataron de intimidarlo por sus publicaciones. Uno de ellos le dijo que iba a necesitar buenos médicos si seguía con ellas.

El oficio tiene eso. Se vive bajo amenaza y lo único que queda es seguir investigando y publicar.

El 2025 encuentra a los tres miembros de la Unidad de Investigación con sus propias metas. Rosmery quiere enfocarse en casos de corrupción que afectan los sectores de salud y educación en la selva. Doris renovará su agenda de contactos para seguir investigando a las fuerzas de seguridad y la criminalidad, aunque haya mucho de riesgo en todo ello. Y Ángel planea concluir su tesis de maestría y los tres libros que en la pandemia dejó pendientes. Ese es su futuro. La Unidad de Investigación de este diario, con 35 años cumplidos, está llena del vigor que le da la experiencia y las batallas ganadas.