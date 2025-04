Wasi Mikuna prohíbe consumo de leche Estrella del Sur

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Wasi Mikuna ordenó la suspensión indefinida de la distribución y consumo de la leche enlatada Estrella del Sur en todo el país, debido al reporte de dos incidentes del presunto mal estado del producto lácteo que se destina a 4,2 millones de escolares.

Según el primer memorando con carácter de urgente, suscrito el 23 de abril de este año por la jefa de la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación de Wasi Mikuna, Florita Chavezarroyo Mauricio, la disposición se sustenta en el hallazgo de una anomalía en la leche reconstituida Estrella del Sur, que produce la empresa Gloria.

El impedimento de la distribución y consumo de la leche aplica al Lote n° 032 Estrella del Sur, que los proveedores compraron para el año escolar 2025.

El hallazgo se produjo en un colegio de Barranca, en el norte de Lima, y fue reportado a todas las unidades territoriales de Wasi Mikuna.

El producto Estrella del Sur no lo compra directamente el programa nacional de alimentación, sino es por intermedio de los proveedores, en función de las especificaciones técnicas de Wasi Mikuna.

“El coordinador técnico territorial de la Unidad Territorial Lima Provincia informa sobre el caso reportado por una madre de familia de la institución beneficiaria n° 35 Fe y Alegría (Barranca), situada en el ámbito de la Unidad Territorial de Lima Provincia, quien manifiesta que evidenció presencia de grumos en el producto lácteo reconstituido: hallazgo de producto no conforme ‘producto lácteo reconstituido’, marca Estrella del Sur, Lote 032, con presencia de grumos”, señala en el memorando la funcionaria Florita Chavezarroyo.

Wasi Mikuna envió a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) una muestra de la leche reconstituida Estrella del Sur, detectada en el colegio de Barranca, para que aplique pruebas de laboratorio y determine el origen de la presunta anomalía.

Una madre de familia de un colegio de Barranca detectó grumos en la leche reconstituida de la marca Estrella del Sur que fabrica Gloria. Foto: La República

De Barranca a Cajamarca

En el memorando de la jefa de la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación se requirió a los responsables de las unidades territoriales de Wasi Mikuna “que se adopten las acciones preventivas de no liberación, no distribución y no consumo hasta contar con el pronunciamiento de la autoridad sanitaria (Digesa), conforme a sus competencias establecidas (…)”, precisa la funcionaria en el documento del 23 de abril de este año.

La misma autoridad ordenó a los jefes de las Unidades Territoriales que informen a la empresa que proveyó el producto leche Estrella del Sur para sustituir el mencionado alimento.

“Su despacho debe notificar a los proveedores que distribuyen el lote involucrado, a fin que se adopten las acciones pertinentes, para no afectar la prestación del servicio alimentario”, instruyó.

El lote afectado es el n° 032, cuya fecha de producción fue el primero de febrero de este año y la fecha de vencimiento es el primero de noviembre del año en curso.

En Cajamarca se identificó una presunta intoxicación en un colegio de Nanchoc, San Miguel, por lo que se intervino a Estrella del Sur y otros alimentos. Foto: La República

El Consorcio Gaia (integrado por las empresas Grupo Empresarial Gaia S.A.C., MW Inversiones Zafiro SAC y J & M Investment SAC.), representado por Mirtha Inurritegui Bernal, fue el que entregó la leche al colegio Fe y Alegría donde se registró el incidente.

El 24 de abril se produjo un segundo incidente con Estrella del Sur, esta vez en Cajamarca.

La misma jefa de la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación de Wasi Mikuna, Florita Chavezarroyo Mauricio, comunicó a los responsables de las 27 unidades territoriales de Wasi Mikuna para que tomen medidas que corresponden con la finalidad de resguardar la salud de los niños. En este episodio, además de la leche Estrella del Sur, fueron observados el arroz fortificado Sol del Norte, los fideos Benoti del Molino El Triunfo y la galleta integral La Ideal de la fábrica Cajamarca Bakery’s.

“Se reporta el caso de presunta afectación a la salud ocurrido en la IE (institución educativa) n° 82759. Al respecto, el personal de la Diresa-Cajamarca se constituyó a la IE n°38984-13, realizando la toma de muestras de los alimentos inmersos en la presunta afectación a la salud, a fin de efectuar los análisis correspondientes (…) en presencia de representantes de la Policía, Fiscalía, representantes de salud y comunidad educativa”, indica la funcionaria de Wasi Mikuna.

La Institución Educativa n° 82759 está ubicada en el distrito de Nanchoc, provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca.

Observación. La leche Estrella del Sur ya tuvo incidentes anteriores en 2024 y fue retirada esa vez. Foto: La República

Una historia conocida

Los productos lácteos de Gloria han tenido episodios similares de suspensión de la distribución y consumo por reportes de supuestas anomalías.

El 20 de octubre de 2023, Qali Warma declaró no idóneo y no apto para el consumo humano la leche evaporada marca Bonlé, de la empresa Gloria.

Luego, el 19 de marzo de 2024 , Huancavelica informó sobre la presencia de grumos en el producto lácteo Estrella del Sur. Y al día siguiente, 20 de marzo, Cusco también dio cuenta de la anomalía con idéntico lácteo.

Por estos hechos, el 25 de marzo de ese año, solicitó a Digesa extender su registro sanitario a la marca leche constituida Estrella del Sur. El pedido se autorizó el 19 de abril de 2024. Este producto es el que ha presentado incidentes en Barranca y Cajamarca.

A una consulta de La República, en relación con las recientes disposiciones de Wasi Mikuna, la empresa Gloria dijo: “Cada lote de leche cuenta con una verificación de calidad e inocuidad, no solo interna, sino por laboratorios independientes que el programa social exige y que son avalados por Inacal (Instituto Nacional de Calidad)”.

Y explicó los episodios en Barranca y Cajamarca: “Pueden presentarse situaciones puntuales en las que algunas muestras de Estrella del Sur presenten aglomeración de grasa, lo que comúnmente se conoce como ‘nata’, una característica propia de la leche y completamente inocua que generalmente se presenta por cambios de temperatura, transporte y/o almacenamiento. Esto ha sido corroborado tras las indagaciones pertinentes, tanto del programa social como de los entes supervisores, los que determinaron que este es un proceso natural de la leche que no afecta su composición ni valor nutricional”.

“Tenemos certeza de que nuestros productos son 100% inocuos”, indicó la empresa Gloria. Mientras tanto, los escolares no recibirán los lácteos de Wasi Mikuna.