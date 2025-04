Digesa: El 70% de los colegios guardan y cocinan alimentos en espacios inadecuados

La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) evaluó las condiciones de una muestra de 28 colegios en diferentes puntos del país y llegó a la conclusión de que 7 de cada 10 no cuentan con almacenes y cocinas que cumplan con las normas sanitarias.

“El 50% de las IIEE (instituciones educativas) no tienen ambientes exclusivos para el servicio alimentario y el 20% presentó excretas de roedor, lo cual define y agrava la situación en las condiciones de los espacios para la prestación del servicio alimentario”, señala el reporte de Digesa, cuyos resultados circularon cuando Wasi Mikuna completó la segunda entrega de los productos a los colegios, entre marzo y abril.

Sobre la base de 28 centros educativos bajo vigilancia, Digesa encontró también lo siguiente: “El 100% de las IIEE (instituciones educativas) con vigilancia no controla la calidad del agua, 100% no desarrolla controles preventivos de plagas y el 100% no cuenta con programa de higiene y saneamiento”.

Según un recuento que hizo La República, entre el 25 de marzo y el 14 de abril, se reportaron 13 casos de intoxicación, que afectaron a 192 escolares que consumieron los productos alimenticios suministrados por Wasi Mikuna (antes Qali Warma) a los colegios.

Precario. Se encontraron condiciones deficientes en las cocinas de los colegios. Foto: difusión

El Gobierno ha negado responsabilidad por estos incidentes. Entre otros argumentos para explicar lo sucedido, indicó que probablemente las malas condiciones de almacenamiento de los productos o de las cocinas donde se elaboran los alimentos podrían haber afectado las comidas de los escolares.

El informe de Digesa es citado por Wasi Mikuna para argumentar la presunta responsabilidad de las autoridades educativas y de los padres de familia por las condiciones adversas en las que se preservan los alimentos y se cocinan los alimentos.

Lo que no se menciona en el reporte de Digesa es que el programa nacional de alimentación Wasi Mikuna cuenta con monitores encargados de capacitar, supervisar, verificar y reportar el estado de los almacenes, así como la entrega de productos y la preparación de los desayunos y almuerzos.

La crisis del programa de alimentación escolar que atiende a 4,2 millones de colegiales del país estalló en octubre de 2024 cuando el programa dominical ‘Punto final’ destapó que la productora de conservas de carne Frigoinca pagaba sobornos a servidores de Qali Warma y Digesa para ocultar la responsabilidad de la empresa en un caso de intoxicación de escolares en Cabana, Puno, el 25 de marzo de 2024.

En esa ocasión, los servidores de Digesa alegaron que el consumo de agua de pozo era el origen de la contaminación y relevaron de responsabilidad a Frigoinca. Por este caso, 6 funcionarios de Digesa son investigados por la Fiscalía. Debido a los sucesivos episodios de intoxicación reportados, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) decidió la extinción del programa escolar de alimentación escolar Wasi Mikuna, el 13 de abril de este año.

El Gobierno también dispuso la suspensión de la recepción de los productos para la tercera distribución de los alimentos a 62.636 colegios en todo el territorio nacional.

Sin embargo, están pendientes de evaluación varias marcas de conservas de pescado y pollo, que supuestamente originaron casos de intoxicación en el transcurso del año. El 15 de abril, el jefe de la Unidad de Organización de las Prestaciones, Dennis Vega Chalco, informó a la directora ejecutiva de Wasi Mikuna, Nadya Villavicencio Callo, que estaba pendiente conocer los resultados de laboratorio. De estos dependerá qué es lo que hará Wasi Mikuna para atender a los 4,2 millones de colegiales de escasos recursos que reciben alimentación.

“Hasta el momento no se ha recibido el informe con los resultados de los análisis requeridos por las autoridades sanitarias respecto a los productos implicados (conservas hidrobiológicas y de carne de ave) en los presuntos casos de afectación”, informó Dennis Vega a Nadya Villavicencio.

Ausencia. El informe de Digesa considera que se requiere de una vigilancia más sostenida. Foto: La República

Para los ejecutivos de Wasi Mikuna, mientras se mantenga en suspenso la distribución de los productos, y no afectar el suministro de alimentos a los escolares, han propuesto al Midis la repartición de canastas.

“En situaciones de emergencia y/o en casos fortuitos y/o en casos de fuerza mayor, debidamente acreditados, se puede realizar la programación del menú escolar en forma de canastas de alimentos a fin de garantizar la prestación y/o continuidad del servicio alimentario mediante la distribución de alimentos de manera individualizada para el total de número de usuarios”, señala Wasi Mikuna.

Pero en Palacio de Gobierno parece haber una mayor inclinación por entregar dinero a cada familia de los escolares y se encarguen de la compra y elaboración de los productos. Una idea no recomendada por los expertos en prestaciones sociales.

