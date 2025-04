Elecciones 2026: jefa de Reniec bajo lupa de la JNJ por escándalo de afiliaciones indebidas en partidos

El escándalo por las firmas falsas presentadas por partidos políticos continúa creciendo. Ahora, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha comunicado que ha solicitado información adicional para iniciar un proceso de investigación contra la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, luego de conocerse que partidos como Perú Primero, Voces del Pueblo, Primero la Gente y Fuerza Popular, entre otros, presentaron afiliaciones indebidas de ciudadanos que no brindaron su consentimiento para ser afiliados.

Adicionalmente, la JNJ pidió información sobre las acciones que se hayan tomado para evitar estas acciones en el futuro: "(...) Se le solicita precisar cuáles fueron las acciones correctivas y sanciones implementadas frente a los hechos mencionados en medios periodísticos, así como las medidas de control y supervisión adoptadas con la finalidad de prevenir que se repitan situaciones similares", señaló el organismo en un comunicado de prensa.

Asimismo, el organismo autónomo pidió a la Reniec que informe sobre los resultados de las auditorías realizadas tras el escándalo. "También indica el documento (entregado a Reniec) cuáles son las auditorías internas y/o externas realizadas por la institución y los principales hallazgos. Además, se requiere detallar las estrategias futuras orientadas a garantizar la transparencia y la integridad institucional, toda vez que forma parte del Sistema Electoral peruano", continúa el comunicado.

Reniec reportó 300 mil firmas falsas de partidos políticos

Desde el año 2021, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) tenía conocimiento de la presencia de firmas fraudulentas en los registros de afiliación de diversos partidos políticos que buscan participar en las Elecciones Generales de 2026. Según información recopilada por el diario La República, se detectaron 306,364 firmas cuestionadas, vinculadas a 81 organizaciones políticas que aspiraban a inscribirse para dichos comicios.

De los 43 partidos que lograron ser habilitados para participar, 32 permanecen bajo observación por parte del Reniec. Entre ellos se encuentran agrupaciones conocidas como Perú Primero, liderado por Martín Vizcarra, con más de 5.000 firmas observadas, y Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori, con más de 2,000 rúbricas consideradas inválidas.

La lista de partidos con irregularidades en sus firmas de afiliación incluye a agrupaciones como Ahora Nación (2,239), Avanza País (1,503), Demócrata Verde (7,204), Fe en el Perú (3,018), Voces del Pueblo (4,228), Partido Prin (13,292), Primero la Gente (5,428) y Perú Moderno (16,560), entre otros. Según lo señalado por Reniec, existen 130 informes técnicos que evidencian que las firmas no coinciden con el padrón oficial de identidad o han sido replicadas por la misma persona. El proceso de verificación consiste en comparar la firma de la ficha de afiliación con la registrada en la base de datos, validándola solo si existe una coincidencia razonable.

A pesar de la magnitud del problema, actualmente no existe un marco legal que permita cancelar la inscripción de partidos por el uso de firmas falsas. El especialista en derecho electoral José Villalobos explicó que sería necesario que el Congreso apruebe una nueva norma para regular estas situaciones, aunque esta ya no podría aplicarse para las elecciones de 2026. Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, respaldó esta postura al señalar que la Ley de Organizaciones Políticas no contempla la inclusión de firmas irregulares como causal de cancelación.

Ante esta situación, se ha propuesto una reforma legal que introduzca la verificación biométrica mediante reconocimiento facial para validar afiliaciones, iniciativa que ya fue aprobada en primera votación en el Congreso. Además, se ha planteado la formación urgente de un equipo técnico junto con Reniec para evaluar el estado actual de los padrones partidarios.