Política

Más de 2 millones ya eligieron su local de votación: esa opción estará vigente solo hasta este domingo 14

La ONPE precisó que los peruanos pueden elegir tres posibles sedes de sufragio, pero estos deben ubicarse dentro del distrito que figura en su DNI. En Lima hay mayoría de cambios, le siguen Callao y Arequipa.

Pueden ingresar a la plataforma por celular o computadora.
Pueden ingresar a la plataforma por celular o computadora.

Solo hasta este domingo 14 de diciembre estará vigente la posibilidad de elegir tres opciones de locales de votación para las próximas elecciones del 2026, advirtió la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la cual recomendó a los ciudadanos optar por los que se encuentren más cercanos a sus domicilios.

Esta medida es para todos los electores hábiles residentes en el territorio nacional, incluyendo aquellos que cumplen 18 años el mismo día de los comicios. Para eso, la ONPE aclaró que se han dispuesto 8.455 locales de votación en el país.

De esta manera, desde el pasado 23 de noviembre hasta la actualidad, más de 2 millones de peruanos ya han logrado realizar este trámite mediante la plataforma de la ONPE: https://eligetulocal.onpe.gob.pe/, la cual está en funcionamiento las 24 horas del día y los siete días de la semana.

La ONPE informó que la mayor cantidad de cambios se efectuaron en Lima metropolitana y Lima provincias con 1.371.273 reportes. Le siguen el Callao y Arequipa, con 130.894 y 115.552 electores que escogieron sus posibles sedes de sufragio, respectivamente. “En 43 locales ya no hay aforo”, respondió.

Agregó que se podrá elegir hasta tres locales únicamente dentro del distrito que figura en su DNI, el cual dependerá de la dirección válida presentada al cierre del padrón electoral (14 de octubre de 2025).

Pasos para la selección

Se puede ingresar a la plataforma virtual a través de un celular; así como desde una computadora o laptop. Sí el trámite se realiza por la primera vía, el ciudadano podrá validar su identidad en alguna de las dos modalidades disponibles: respondiendo preguntas personales y tomando fotografías de su DNI o mediante reconocimiento facial.

Si se trata de la segunda vía, el elector deberá contestar preguntas personales. “Tras la validación de la identidad, se deberá ingresar su número de celular y un correo electrónico al cual le llegará un enlace para continuar con el proceso de selección”, señaló.

Tras ello, el ciudadano podrá observar las opciones dentro de su distrito y, luego, escoger las tres opciones más cercanas a su vivienda. Una vez completada esa parte, recibirá un correo de confirmación con los datos de su selección. “Tras el primer registro, tendrá dos oportunidades para modificar su elección. En marzo del 2026, se conocerá el lugar que se le asignará para las elecciones generales del 12 de abril del otro año”, respondió.

El objetivo, comunicó la ONPE, es acercar el local de votación al domicilio del elector, reducir tiempo y ahorrar dinero en el traslado; así como optimizar la organización y distribución de mesas de sufragio a nivel nacional.

En las elecciones del 2021, el número de ciudadanos que se inscribieron en la plataforma de selección de locales de votación superó los 3 millones y medio. Un año después, esa cifra se elevó a casi 4 millones para los comicios regionales y municipales.

