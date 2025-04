Durante una actividad oficial en San Isidro, la presidenta Dina Boluarte intentó justificar la polémica ley que prohíbe dos personas en moto lineal. Durante su discurso en la juramentación de las Juntas Vecinales 2025, la jefa de Estado señaló que la norma -emitida en el marco del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y el Callao- se basó en que la mayoría de los delitos cometidos se realizan en estos vehículos y aseguró que estamos ante 'una guerra' contra la criminalidad.

"Hemos visto que, a través de este vehículo, la gran mayoría lo usaba para asaltar y quitarle la vida a nuestros compatriotas. Y pues hay un dicho que dice: justos pagan por pecadores", expresó. Además, la mandataria invocó a la comprensión de los usuarios de motocicletas: "A los justos que sí usaban su moto para trasladarse al trabajo o para llevar a su niño al colegio tienen que entender: estamos en una guerra contra el crimen y la delincuencia. Todos sumamos, todos somos soldados para proteger a la patria", acotó Boluarte.

Prohíben que dos personas circulen en una motocicleta

El Decreto Supremo N.º 046-2025-PCM al que hizo referencia Boluarte durante la actividad establece que, mientras dure la extensión del estado de emergencia, queda prohibido que dos personas circulen juntas en una motocicleta en las zonas afectadas. El reglamento publicado posteriormente aclaró que la restricción está dirigida principalmente a quienes brindan el servicio de delivery. Estos solo podrán operar si están debidamente inscritos en el Registro Nacional de Prestadores y Conductores del Servicio de Entrega Rápida, gestionado por las municipalidades provinciales.

Además de limitar a los motociclistas en servicio de delivery, la norma prohíbe el uso de cascos con accesorios que impidan la visibilidad del rostro, como una forma de facilitar la identificación de los conductores. El incumplimiento de las nuevas disposiciones será sancionado con multas equivalentes a 0,8 UIT y la posible retención del vehículo utilizado. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú estarán a cargo de ejecutar las acciones de control preventivo durante este período.

Motociclistas rechazan prohibición de dos personas en moto

Sin embargo, la medida no ha sido bien recibida por los motociclistas organizados. Ricardo Millones, presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú, criticó la decisión y advirtió que no resolverá el problema de fondo. “Es una medida copiada de Colombia que no ha funcionado. Hay estudios de universidades que lo han demostrado”, manifestó a los medios de comunicación. Millones precisó que los delincuentes operan principalmente con motos robadas y sin documentos, lo que les permite evadir cualquier tipo de control o multa.

El dirigente también alertó que las restricciones perjudicarán principalmente a trabajadores honestos, como los deliverys, mientras que los criminales buscarán otras formas para delinquir. “El hecho de quitarles una moto no hará que dejen de robar. Buscarán otros medios. Los más afectados seremos los que usamos la moto para trabajar”, advirtió. La Asociación de Motociclistas del Perú ha anunciado que insistirán en solicitar reuniones con el Gobierno y no descartan organizar protestas si no son escuchados.