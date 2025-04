Ministerio Público denuncia falta de recursos para combatir la delincuencia: “¿Así cómo perseguimos a los criminales?”

El Ministerio Público a través de redes sociales, ha denunciado la falta de recursos logísticos para combatir eficazmente la delincuencia. En un contexto donde los delitos como la extorsión, el sicariato y el robo agravado van en aumento, los fiscales denuncian que no cuentan con las herramientas necesarias para actuar de forma oportuna.

"Aumenta el crimen, pero bajan los recursos. ¿Así cómo perseguimos a los criminales Necesitamos más fiscales, equipos y mejores condiciones. La justicia no se improvisa: se investiga, se escucha y se protege con profesionales y equipos adecuados. Para el 2025 al Ministerio Público solo se le aprobó la 5ta parte del presupuesto y a la fecha se sigue esperando respuesta del Ejecutivo para aprobar una ampliación al presupuesto que permitiría cubrir parcialmente el mantenimiento de equipamiento actual y la dotación de materiales para las acciones de peritaje", se lee en el post.

A pesar de los diversos discursos de la presidenta Dina Boluarte sobre la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana, en la práctica, el sistema de justicia enfrenta serias limitaciones presupuestarias. Ante esto, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, dejó entrever que no se les otorgaba el dinero solicitado porque no ve "eficiencia", pese a que se genera una contradicción evidente: ¿Cómo se puede exigir resultados sin brindar los recursos necesarios?

"En primer lugar, la lucha contra la criminalidad es una tarea de todos (...) ¿Cómo es posible que capturemos gente en flagrancia y luego que el MP los libere? La señora fiscal de la Nación me ha pedido una reunión y se la he concedido, me reuniré con ella, no descarto nada pero para otorgar presupuesto a una entidad pública se tiene que demostrar eficiencia", señaló Adrianzén.

Dina Boluarte arremete contra fiscal de la Nación: "Se gasta enormes recursos del Estado en investigaciones políticas"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, volvió a lanzar duras críticas contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, durante la sesión del Foro del Acuerdo Nacional realizada el pasado 8 de abril. En su intervención, cuestionó el rol del Ministerio Público en la lucha contra la delincuencia, acusando a la institución de no colaborar de manera efectiva y de desviar recursos estatales hacia investigaciones con tinte político, en lugar de enfocarse en el crimen y la inseguridad que afectan al país.

"Los fiscales deben actuar con objetividad, investigar de forma real y concreta, sin caer en la politización. Se están destinando grandes sumas del presupuesto estatal a investigaciones políticas, cuando deberían usarse para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado", afirmó la mandataria.

Boluarte también resaltó la ausencia de Espinoza o de algún representante del Ministerio Público en la sesión, subrayando que esta entidad es clave para coordinar acciones contra la creciente inseguridad que golpea al país.