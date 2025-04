Patricia Chirinos confronta a periodista que le recordó su voto a favor de leyes pro crimen: “Tu pregunta me parece fuera de lugar”

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, protagonizó un encuentro accidentado con un joven reportero. El periodista le consultó sobre un reciente estudio de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el cual la señaló como una de las congresistas que más ha votado a favor de leyes que, en la práctica, han favorecido al crimen organizado. Ante ello, la parlamentaria evitó responder con argumentos y se limitó a descalificar a la casa de estudios, calificándola como un lugar lleno de gente “totalmente caviar”.

“Sinceramente, no me interesa lo que diga la PUCP, no me interesa lo que diga esa gente porque es una gente totalmente caviar. Yo no trabajo para la criminalidad. He luchado contra ella desde que fui alcaldesa. Esta pregunta me parece fuera de lugar”, expresó la representante de Renovación Popular.

Estudio de la PUCP señala a Patricia Chirinos como votante de leyes que favorecen al crimen

El estudio al que hizo referencia el reportero fue elaborado por la Escuela de Gobierno de la PUCP. En dicho informe, la universidad analiza una serie de leyes que han sido catalogadas por el Ministerio Público como parte de un paquete legislativo que, lejos de combatir el crimen organizado, termina beneficiándolo.

Al revisar los nombres de los congresistas que más apoyaron estas iniciativas, Patricia Chirinos aparece en segundo lugar. Según el informe, la legisladora votó a favor de estos proyectos en al menos 12 oportunidades, entre primeras y segundas votaciones. La acompañan en este poco honroso podio los congresistas José Cueto, de Honor y Democracia, y José Luna, de Podemos Perú.

Si bien los votos registrados de Chirinos corresponden a su paso por la bancada de Avanza País, el estudio también menciona a su actual grupo parlamentario. Renovación Popular figura entre las cuatro bancadas que más han respaldado este tipo de leyes, junto con Somos Perú, Alianza para el Progreso y Honor y Democracia.

No es la primera vez que Patricia Chirinos da respuestas insólitas

La congresista de Renovación Popular ha protagonizado declaraciones polémicas desde su paso por Avanza País. Una de las más recordadas ocurrió durante una entrevista con el periodista Martín Riepl. En esa ocasión, criticó duramente la gestión de Dina Boluarte y expresó su esperanza de que el Congreso reúna, en los siguientes meses, los votos necesarios para iniciar un proceso de vacancia. Chirinos subrayó la baja popularidad de la presidenta, que apenas alcanza un 3% de respaldo, y sostuvo que no cuenta con el apoyo ciudadano. Según su perspectiva, ese nivel de desaprobación evidencia una desconexión total entre Boluarte y la población.

La respuesta insólita de Chirinos se produjo cuando el periodista del programa Prueba de fuego, de RPP, le señaló que el Congreso tampoco goza de legitimidad, al registrar una aprobación de entre el 6% y el 7%. Ante ello, la congresista señaló con desdén: “¿Y cuál es el problema, entonces?”. Acto seguido, insistió en que no se puede equiparar la figura de la presidenta con la de los 130 parlamentarios. Además, afirmó que, si se evaluara individualmente a cada congresista, ella no estaría entre los considerados corruptos, ya que —según dijo— está dispuesta a medirse por separado.