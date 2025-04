Dina Boluarte vuelve a criticar a la fiscal de la Nación: "Se gasta enormes recursos del Estado en investigaciones políticas"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, volvió a criticar fuertemente a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, durante la sesión del Foro de Acuerdo Nacional desarrollado el pasado 8 de abril, donde señaló que la entidad no está colaborando en combatir la delincuencia que aqueja al país y, en lugar de cumplir objetivamente con sus funciones, se gasta presupuesto estatal en realizar investigaciones políticas.

"Su compromiso desde esa mirada objetiva de conducir a los fiscales a hacer una investigación objetiva, real, concreta, no politizar. Que se gasta enormes recursos del estado en investigaciones políticas, y no en lo que realmente sirva, que es la delincuencia, el crimen organizado", señaló.

La mandataria también enfatizó en la ausencia de Espinoza o de un representante del Ministerio Público a la sesión, indicando que el organismo es importante en el trabajo de lucha contra la inseguridad que viene azotando al país.

"Lamentablemente en esta sesión del Acuerdo Nacional hay un vacío que es fundamental, justamente, para trabajar esa inseguridad ciudadana, el Ministerio Público (…) Nos hubiera gustado que en esta sesión, en esta reunión, este, si no es la fiscal de la Nación, algún representante del Ministerio Público", dijo.

Boluarte pidió, nuevamente, la unidad entre los poderes del Estado para hacer frente a la creciente ola de extorsiones, indicando que es vital el apoyo a favor de la patria.

"Y desde acá hago un llamado, porque aquí todos hemos consensuado a trabajar de manera unida en lo que es primordial para la patria, la seguridad ciudadana. Y también se abordó el tema de que nos unamos los poderes del estado para trabajar de manera unida", declaró.

Delia Espinoza: "no persigo a partidos políticos"

En marzo, Delia Espinoza declaró que su gestión en el Ministerio Público no busca perseguir a partidos políticos, ni a personas por nombre propio, sino que traza el objetivo de perseguir el delito que los representantes de las entidades públicas y poderes del Estado puedan cometer.

"Si se me va a destituir por haber cumplido mi rol constitucional, porque estoy para perseguir el delito, no los colores, a los partidos (políticos), ni a cualquier persona por su nombre y apellido, yo lo que he hecho es sustentar y ahí están los documentos que hablan por sí solos (...) Mi rol es investigar a los más altos funcionarios del Estado", dijo en una entrevista para RPP.

Sobre su posible destitución como posible respuesta a las investigaciones contra Dina Boluarte por el caso Cirugías, Rolex, Cofre, violación de derechos humanos, entre otras, Espinoza aclaró no tener miedo a esa posibilidad, esperando que se fundamente bien las denuncias en su contra.

"Miedo no. Solamente preocupación de que no se sustenten las verdaderas razones jurídicas, esa sí es mi preocupación. Pero miedo por qué. No se me debe destituir", señaló.