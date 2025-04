Vladimir Cerrón: líder de Perú Libre es retirado del programa de recompensas del Ministerio del Interior

Vladimir Cerrón ya no aparece en la lista de los más buscados por la justicia | Composición: LR.

500 mil soles: eso ofrecía el Ministerio del Interior por información que permitiera capturar a Vladimir Cerrón. Al menos, esa era la recompensa hasta que el propio ministerio decidió retirarlo de la lista de los más buscados por la justicia. Ahora, Cerrón ya no figura entre los prófugos más buscados del país.

La salida del líder de Perú Libre de esta lista tendría relación con recientes decisiones del Tribunal Constitucional. Como se recuerda, dicho organismo falló a favor del exgobernador de Junín y anuló sus condenas por los casos Aeródromo Wanka y La Oroya. No obstante, Cerrón aún mantiene vigente una orden de prisión preventiva por 24 meses, relacionada con presuntos aportes ilícitos al partido que lidera, el mismo que llevó al poder a Pedro Castillo y Dina Boluarte.

Pero Cerrón no es el único que ha sido retirado del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. También el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, prófugo y acusado de actos de corrupción durante su gestión, tenía una recompensa de 50 mil soles por su captura.

La entidad encargada de definir quiénes entran o salen del programa es la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad. Actualmente, está presidida por el coronel PNP en retiro Maxfredid Félix Pérez Rodríguez, quien asumió recientemente el cargo de viceministro. Como informó La República, Pérez Rodríguez estaría vinculado a la presidenta Dina Boluarte debido a su presunta implicancia en la fuga de su hermano, Nicanor Boluarte.

Así se ve la página de los más buscados cuando un usuario busca a Vladimir Cerrón.

Vladimir Cerrón y las victorias judiciales que lo sacaron del programa de los más buscados

Pocas semanas antes, el Tribunal Constitucional anuló la condena impuesta a Cerrón en 2019 por el caso de saneamiento en La Oroya. En ese proceso, había sido sentenciado inicialmente a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva, luego reducida a una pena suspendida. El fallo del TC argumentó que tanto la sentencia original como la resolución de apelación carecían de motivación suficiente, al no establecer con claridad los hechos que demostrarían un favorecimiento indebido a un contratista ni el rol específico de Cerrón en los supuestos delitos. Además, los magistrados cuestionaron que se criminalizaran irregularidades administrativas sin pruebas claras de daño penal al bien jurídico protegido.

Semanas antes de ese fallo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema también absolvió a Cerrón en el caso del frustrado proyecto del Aeródromo Wanka. Esta decisión revocó la condena de tres años y seis meses de prisión dictada en octubre de 2023. La Corte concluyó que no se había demostrado el delito de colusión simple, ya que la firma del contrato entre el gobierno regional y el Consorcio Aeródromo Wanka no evidenciaba concertación dolosa ni intención de perjudicar al Estado. Sin embargo, se ordenó una reparación civil solidaria de 250 mil soles, debido a que se insistió con un contrato que, aunque no constituyera delito, afectó la imagen institucional de la región Junín. Cerrón celebró su absolución en redes sociales, denunciando una “persecución judicial” y “sentencias politizadas”.

Pese a estas resoluciones favorables, Cerrón continúa prófugo de la justicia desde su condena en 2023 y mantiene vigente una orden de prisión preventiva por el caso conocido como Los Dinámicos del Centro. Otras medidas, como la dispuesta en el caso Antalsis, ya fueron revocadas.