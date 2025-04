Dina Boluarte designa como viceministro a Maxfredid Pérez, vinculado a la fuga de Nicanor Boluarte

Continúan los cuestionados nombramientos. El último 21 de abril, el Gobierno de Dina Boluarte designó al policía en retiro Maxfredid Pérez Rodríguez como viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, mediante la resolución N° 062-2025-IN publicada en el diario El Peruano. El nombramiento lleva la firma de la presidenta Boluarte y el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta.

De acuerdo con informes periodísticos, en noviembre del 2024, el Mininter —en especial Dirección de Inteligencia de la Policía (Dirin) y la Digimin — decidieron no vigilar a Nicanor Boluarte luego de que el Poder Judicial ordenó una prisión preventiva de 36 meses en su contra por el caso Los Waykis en la Sombra por el presunto delito de organización criminal. Esta decisión se habría basado debido a que el Ministerio Público aún no había emitido una orden de búsqueda y captura contra el hermano de la presidenta, por lo que no tomaron acción para evitar la fuga de Boluarte Zegarra.

Designación en el Mininter de Maxfredid Pérez Rodríguez

Es preciso resaltar que, en junio del año pasado, Pérez Rodríguez fue designado en el cargo de director general de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) por el censurado titular de la cartera, Juan José Sántivañez, quien ahora ocupa el cargo de asesor del despacho presidencial y por el que percibirá un salario mensual de S/17.568.

Sin embargo, pese a todo lo antes mencionado, Pérez se mantuvo en el puesto hasta el 4 de abril de este año. El cuestionado viceministro ingresa al Ministerio del Interior por un "cargo de confianza" en lugar de César Wilman Guardia Vásquez, luego de renunciar a su trabajo tras 5 meses de haber iniciado sus labores, el 7 de noviembre del 2024.

Maxfredid Pérez Rodríguez: ¿Quién es el nuevo viceministro del Ministerio del Interior?

El nuevo viceministro del Orden del Ministerio del Interior (Mininter), Maxfredid Féliz Pérez Rodríguez, fue coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) con 30 años de experiencia, bachiller en Derecho y licenciaado en la carrera de Administración y Ciencias Policiles. Asimismo, es maestro en criminalística con una especialización en análisis de inteligencia.

Asimismo, Pérez fue capacitado en inteligencia operativa antiterrorista y contra el tráfico ilícito de drogas.

Durante su carrera ocupó altos cargos como jefe de la Región Policial en el departamento de Tumbes, director académico de criminalística de la Policía y fue el titular de Inteligencia en el Vraem. De igual manera, fue el jefe de investigaciones en la Inspectoria de la PNP y profesor en Maestría en Criminalística de la universidad privada Norbert Wiener.