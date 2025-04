Congreso: 7 militantes de Acción Popular habrían sido contratados en la Biblioteca pese a no cumplir con requisitos

Militantes del partido fueron contratados pese a no demostrar experiencia previa en el área. Foto: composición LR

Un reciente informe publicado en el diario El Comercio, denunció que siete militantes del partido Acción Popular fueron contratados en el área de Procesos Técnico Bibliotecarios en la Biblioteca del Congreso de la República, a pesar de no contar con previa experiencia certificada para ejercer las labores del cargo que hoy ocupan.

La investigación detallas que las contrataciones iniciaron en octubre de 2024, cuando Diethell Columbus, dirigente del partido Fuerza Popular, ejercía como jefe de la mencionada área. Los militantes de Acción Popular ingresaron como personal contratado bajo la modalidad de servicios administrativos.

Según sus hojas de vida, ninguno presenta una trayectoria previa en el manejo técnico bibliotecario, un sector que necesita de previa formación específica en clasificación documental, catalogación y administración de archivos.

Julio Chávez, presidente de la organización política, fue consultado por el medio. Chávez no negó la afiliación de los empleados, pero negó que se haya intervenido directamente en sus incorporaciones.

“No tengo conocimiento del proceso ni de si han sido recomendados. Son militantes, pero eso no significa que hayan sido colocados por el partido”, declaró.

Esta área especializada de la Biblioteca del Congreso, cuyas funciones es el tratamiento documental y bibliográfico, podría ver su eficiencia afectada si los trabajadores contratados no cumplen con los estándares profesionales requeridos. Hasta el momento, el Congreso no se ha pronunciado antes la denuncia, mientras que el área de recursos humanos no ha respondido a las solicitudes de información respecto al proceso de contratación que se siguió para estos siete militantes.

Acción Popular se pronuncia

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el partido Acción Popular se pronunció al respecto de la denuncia periodística, señalando que ningún integrante de su bancada intervino en la contratación del personal de la biblioteca del Congreso y que el hecho no responde a algún tipo de acuerdo político entre agrupaciones.

"Ninguno de nuestros congresistas ha intervenido ni promovido la contratación de personal en dicha dependencia, ni obedecen a acuerdo político alguno con los grupos parlamentarios Fuerza Popular o Alianza para el Progreso", indican.

La agrupación política indicó que mantienen su compromiso con la institucionalidad y su rechazo hacia la politización de cargos técnicos entre sus integrantes.

"Reiteramos nuestro compromiso con la institucionalidad, el respeto por los procesos meritocráticos y la transparencia en el acceso al servicio público. Rechazamos de manera enfática cualquier intento de politizar cargos técnicos", concluyen.