Tras el otorgamiento del salvoconducto a Nadine Heredia para viajar a Brasil tras ser sentenciada a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos. Muchos han cuestionado y señalado que esto podría formar parte de una estrategia de la presidenta Dina Boluarte para solicitar en un futuro un asilo y así evitar enfrentarse a los procesos judiciales al término de su Gobierno.

Ante esto, a través de un comunicado en las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller Elmer Schialer justificó que el salvoconducto fue la respuesta que el Perú estaba obligado a dar conforme a sus obligaciones internacionales.

“El Estado estaba en la obligación, tanto internacional como constitucional, de aceptar la calificación de asilo que le otorgó el gobierno de Brasil”, afirmó el canciller, añadiendo que la decisión fue comunicada públicamente a través de comunicados oficiales publicados en las respectivas cuentas de X.

Para analizar el trasfondo de ese discurso, La República conversó con 4 expertos en el tema, quienes coincidieron en que la mandataria podría pensar en la posibilidad de solicitar el asilo, aunque actualmente no contaría con el apoyo.

Ramiro Escobar, catedrático de Relaciones Internacionales de la PUCP

Puede buscar un asilo en un país cuyo gobierno tenga alguna simpatía con ella. No creo que vaya a ser fácil, por ejemplo, no podría hacerlo en México, menos con ese gobierno. Tampoco en Colombia, tampoco creo que en Chile. Tendría que buscar un país donde tuviera un gobernante amigo, porque, por lo general, eso es lo que se hace.

Entonces sí puede hacerlo, obviamente, y de pronto lo está pensando, pero digamos que no cualquier país le de asilo. Primero ella tendría que de alguna manera poner en evidencia que le están presionando políticamente. Segundo, tendría que tener un gobierno amigo para hacer la solicitud. Dina puede en el futuro pensar en asilarse, claro, pero tendría que ver dónde va a tener su solicitud. China no da ese tipo de protección, Estados Unidos con Donald Trump está votando gente que está pidiendo asilo de otro tipo, asilo refugio, y no es asilo diplomático, entonces ella tendría que buscar algún país amigo.

¿A dónde podría ir Dina Boluarte? Yo ahora miro América Latina, no sé qué país podría comprarse su pleito, no sabemos qué va a pasar. Muy probablemente va a ser juzgada, pero si quiere hacerlo tendría que apelar a esa convención y buscar un país de América Latina que le dé el asilo diplomático, de acuerdo a la de Caracas de 1954.

Andy Carrión, abogado penalista

Habría que ver si es que ella se va a considerar una perseguida política o no, porque el asilo también tiene diversas consideraciones. Habría que ver, porque ella no va a ser considerada una perseguida política. ¿A dónde se iría? ¿A dónde pediría el asilo? Por tradición internacional, los gobiernos que tienen tendencia de izquierda o centro-izquierda o centro son los que más fácil otorgan asilos, pero los gobiernos de derecha no.

La pregunta principal, y hablando de temas jurídicos, sería ¿cuál sería el motivo, de acuerdo al derecho internacional, que ameritaría que Dina Boluarte solicite el asilo? ¿Es perseguida política? ¿Las investigaciones que se le han abierto estando en el gobierno son persecución política? No, imposible, porque las investigaciones las abrió la Fiscalía de la Nación estando ahí en el poder. Entonces no podría ella argumentar una persecución política.

Yo no diría que hay un automatismo o un paralelismo automático entre Nadine Heredia y Dina Boluarte. Yo creo que el caso de Nadine Heredia es totalmente distinto al de Dina Boluarte, por las consideraciones que hizo el gobierno brasileño para otorgarle este asilo que ellos califican como humanitario.

Jhimer Monzon, politólogo de la Universidad Nacional de Trujillo

Este hecho ha generado muchas perspicacias y puede ser analizado a través de diferentes aristas. En primera instancia, da mucho que decir que Nadine Heredia consigue asilo justamente en el país por el cual ella y su esposo fueron investigados. Justamente de ese país es donde viene ese dinero mal habido y eso también genera controversias.

Y en segunda instancia, me parece que Dina Boluarte, al otorgar este salvoconducto, está buscando también ganarse el apoyo de ciertos grupos políticos para que cuando ella esté ya dejando el cargo de presidente, pues en una posible situación en donde ella sea investigada por la justicia, ella también pueda someterse a este proceso internacional. Yo creo que puede entenderse como una actitud de Dina Boluarte de buscar el favor o la bienaventuranza frente a ciertos grupos políticos para que ella también en esas circunstancias pueda acceder a lo mismo.

Hay una expresión coloquial que dice 'favor con favor se paga', y debemos tener en cuenta que en la política toda acción se realiza dentro de un marco de una estrategia política. Podemos darnos cuenta de que Dina Boluarte está aprovechando esta situación de zozobra para poder así comprar un favor que le puede ser muy beneficioso en el futuro.

Miguel Rodríguez Mackay, excanciller del Perú

Yo no creo que tenga vinculación o relación una con otra cosa, son dos casos distintos. Lo que yo sí creo es que el caso de Nadine Heredia es un muy mal ejemplo en categoría política, no jurídica. Políticamente, esto va a ser un gran elemento motivador para todos aquellos que quieran pensar en un asilo y así evadir a la justicia, y cuando lo piensen y lo hagan efectivo, siempre será dentro del derecho internacional, porque así está impuesta la respuesta.

Quiere decir eso, que el derecho internacional relativo al asilo, en verdad, desde una pura interpretación jurídica, está resultando beneficiosa para quienes políticamente quieran algún objetivo. No sabemos qué pueda estar pensando la presidenta a la luz de la astucia de la ex primera dama. Pero no solamente ella, sino por cualquier otra persona que tenga alguna comisión delictiva acuestas con un proceso jurisdiccional y que haya tenido alguna connotación política.

Seguramente, Dina Boluarte podría sentirse motivada con lo que ha pasado con Heredia, para eventualmente, en algún momento, también querer ingresar en una misión diplomática y solicitar asilo.