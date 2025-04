"Yo recomendé que lo hiciera": abogado brasileño de Nadine Heredia revela detalles del pedido de asilo de la ex primera dama

"Yo recomendé a Nadine Heredia que lo hiciera, conociendo exactamente las circunstancias de su proceso." Estas fueron las palabras de Marco Aurélio de Carvalho, abogado brasileño de la expareja presidencial conformada por Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Hoy, mientras el expresidente se encuentra recluido en el penal de Barbadillo y su esposa permanece refugiada junto a su menor hijo en tierras brasileñas, el defensor extranjero de los Humala ha relatado a la prensa peruana cómo se gestó el pedido de asilo de Heredia.

Aunque en sus declaraciones iniciales afirmaba haber sido el principal artífice del refugio diplomático solicitado por Nadine Heredia, Carvalho señaló posteriormente, en un programa nacional, que la recomendación fue hecha también por otros miembros del equipo legal de Heredia y Humala: "Sus abogados (…) le recomendaron (pedir asilo) porque no había motivos para una persecución con prisión preventiva. (…) Yo participé después; la decisión ya había sido tomada, y todo fue muy rápido. Sé que mis colegas lo recomendaron", afirmó. Asimismo, el abogado indicó que, según estima, la decisión de solicitar el asilo fue tomada poco antes de conocerse el fallo del Poder Judicial contra la ex primera dama: "(Las coordinaciones) creo que se realizaron pocos días antes de la decisión", comentó.

El abogado también señaló que, por el momento, no se ha hablado de brindar asilo diplomático a otros familiares de Heredia involucrados en la sentencia del Poder Judicial, como su hermano Ilan Heredia y su madre Antonia Alarcón: "Por ahora no se habla de eso. No conozco las situaciones de su hermano o de su mamá. No puedo hablar de eso. (…) Acá, la inmensa mayoría de las personas recibió bien a la señora (Nadine Heredia)". Además, Carvalho lanzó un "guiño" a Dina Boluarte, al reconocer su cuestionada decisión de brindar el salvoconducto necesario para que Nadine Heredia pudiera ser asilada: "(…) Aplaudimos la decisión de Dina Boluarte de conceder el salvoconducto", declaró.

¿Quién es Marco Aurélio de Carvalho y cuál es su nexo con Lula da Silva?

Graduado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, Marco Aurélio de Carvalho es fundador de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) y del Grupo Prerrogativas, formado en respuesta a las decisiones del juez Sergio Moro, quien estuvo a cargo de muchos casos de Odebrecht. Estas entidades han jugado un papel clave en la crítica al accionar judicial durante la operación Lava Jato. Carvalho ha calificado los procesos contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como una "aberración jurídica" motivada por objetivos electorales.

Su vínculo con Lula da Silva es de larga data y se manifiesta tanto en lo personal como en lo político. Afiliado al Partido de los Trabajadores desde joven, Carvalho ha defendido públicamente al expresidente en diversas instancias, incluyendo foros internacionales como el Congreso sobre el caso Lava Jato en Lima, donde expuso las irregularidades del proceso judicial brasileño. En una reciente entrevista con un medio peruano, Carvalho confesó que ha defendido y mantiene relación con el hijo del mandatario brasileño. Además, ha sido un crítico constante de lo que él denomina una "politización del sistema judicial", argumentando que las decisiones contra Lula fueron parte de una estrategia para impedir su retorno al poder.

¿Ollanta Humala podría ser asilado en Brasil?

Marco Aurélio de Carvalho también fue interrogado sobre el futuro del expresidente Ollanta Humala. En su participación ante medios nacionales, el abogado brasileño aseguró que el exmandatario no será asilado en Brasil, ya que su decisión ha sido enfrentar a la justicia peruana desde su propio país.

“No pediremos asilo para el presidente Humala. Él optó por defenderse y comprobar su inocencia desde la cárcel. Además, también tiene una responsabilidad política”, mencionó.